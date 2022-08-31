https://sputnikarabic.ae/20220831/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تطالب-بالوجود-الدائم-في-محطة-زابوروجيه-1067110433.html

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تطالب بالوجود "الدائم" في محطة زابوروجيه

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تطالب بالوجود "الدائم" في محطة زابوروجيه

قال مفتشو الأمم المتحدة، اليوم الاربعاء، إنهم سيسعون إلى وجود دائم في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، الخاضعة لسيطرة القوات الروسية جنوبي أوكرانيا لتجنب... 31.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-31T16:39+0000

2022-08-31T16:39+0000

2022-08-31T16:39+0000

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من المتوقع أن يصل الفريق المكون من 14 فردا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه النووية، والتي تتعرض لقصف مستمر من قبل قوات كييف، يوم الخميس.وقال المدير العام للوكالة رافائيل غروسي للصحفيين بعد سفره من كييف إلى مدينة زابوروجيه: "مهمتي منع وقوع حادث نووي والحفاظ على أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا. نستعد للعمل الحقيقي الذي يبدأ غدا، زسنحاول إقامة وجود دائم للوكالة"، وفقا لوكالة "فرانس برس".وأثار مصير المحطة الواقعة على ضفاف نهر دنيبرو مخاوف عالمية، ورغم ذلك، تجاهلت القوى الدولية الغربية التحذيرات المتكررة من موسكو بشأن اعتداءات القوات الأوكرانية على المحطة.في وقت سابق، عبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن أملها بزيارة البعثة الدولية للطاقة الذرية إلى زابوروجيه ستلجم كييف بإحداث كارثة نووية.وقالت زاخاروفا خلال إفادة صحفية الأربعاء: "نأمل أن تساعد زيارة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر إجراؤها اليوم لمحطة الطاقة النووية في وقف رغبة السلطات الأوكرانية في إثارة كارثة نووية ووقف الابتزاز النووي".وصرح مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة رافائيل غروسي في طريقها إلى زابوروجيه.وقال أوليانوف إن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ينوي إبقاء عدد من الأفراد في المحطة بشكل دائم، مضيفا أن البعثة تضم نحو عشرة موظفين من أمانة الوكالة يشاركون في الأمن النووي، مع فريق كبير من موظفي الأمم المتحدة للوجستيات والأمن.

https://sputnikarabic.ae/20220831/احتجاز-مخربين-أوكرانيين-كانوا-يعدون-لعمل-إرهابي-خلال-زيارة-بعثة-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-1067091094.html

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