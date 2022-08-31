https://sputnikarabic.ae/20220831/اليمن-مفاوضات-حول-التهدئة-تحت-سقف-الخروقات-1067095145.html
اليمن... مفاوضات حول التهدئة تحت سقف الخروقات
اليمن... مفاوضات حول التهدئة تحت سقف الخروقات
تناقش هذه الحلقة من برنامج "بانوراما": تطورات المشهد اليمني، على ضوء تعثر المفاوضات بين أطراف النزاع، وتبادل الاتهامات بخصوص خرق الهدنة، وما الأهداف التي تمكنت... 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T12:44+0000
2022-08-31T12:44+0000
2022-08-31T12:44+0000
راديو
بانوراما
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اليمن.. مفاوضات حول التهدئة تحت سقف الخروقات
اليمن.. مفاوضات حول التهدئة تحت سقف الخروقات
افرغم تمديد الهدنة للمرة الثانية، لا تزال الخروقات متواصلة، ما يدعو للاعتقاد بغياب آمال حقيقية للدخول في عملية سلام شامل بين اليمنيين، فضلًا عن أن المواطن اليمني لا يزال يعاني تداعيات الحصار الاقتصادي المستمر الذي أثر بشكل كبير على معيشته.وفي مؤشرعلى تعثّر تطبيق الهدنة، أعلنت الحكومة المعترف بها دوليًا، تعليق مشاركتها في المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة في العاصمة الأردنية عمان مع جماعة "أنصار الله".وأوضح شاكر، في حوار معه عبر "بانوراما"، أن انسحاب الوفد الحكومي سيترك تداعيات سلبية كذلك على مساعي الأمم المتحدة لإنجاح الهدنة.التفاصيل في الملف الصوتي...
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فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
اليمن... مفاوضات حول التهدئة تحت سقف الخروقات
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تناقش هذه الحلقة من برنامج "بانوراما": تطورات المشهد اليمني، على ضوء تعثر المفاوضات بين أطراف النزاع، وتبادل الاتهامات بخصوص خرق الهدنة، وما الأهداف التي تمكنت من تحقيقها.
افرغم تمديد الهدنة للمرة الثانية، لا تزال الخروقات متواصلة، ما يدعو للاعتقاد بغياب آمال حقيقية للدخول في عملية سلام شامل بين اليمنيين، فضلًا عن أن المواطن اليمني لا يزال يعاني تداعيات الحصار الاقتصادي المستمر الذي أثر بشكل كبير على معيشته.
وفي مؤشرعلى تعثّر تطبيق الهدنة، أعلنت الحكومة المعترف بها دوليًا، تعليق مشاركتها في المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة في العاصمة الأردنية عمان مع جماعة "أنصار الله".
لكن الكاتب المختص في الشأن اليمني، ناصح شاكر، اعتبر أن "انسحاب الوفد الحكومي من المفاوضات في عمان لا يعدو كونه ذريعة لتبرير عدم تنفيذ مطالب "أنصارالله"، والمتمثلة بالدرجة الأولى في رفع الحصار وممارسة ورقة الضغط الاقتصادي".
وأوضح شاكر، في حوار معه عبر "بانوراما"، أن انسحاب الوفد الحكومي سيترك تداعيات سلبية كذلك على مساعي الأمم المتحدة لإنجاح الهدنة.
التفاصيل في الملف الصوتي...