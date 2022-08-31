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https://sputnikarabic.ae/20220831/انطلاق-المفاوضات-بين-أرمينيا-وأذربيجان-في-بروكسل-لبحث-القضايا-الخلافية-المشتركة-فيديو-1067100217.html
انطلاق المفاوضات بين أرمينيا وأذربيجان في بروكسل لبحث القضايا الخلافية المشتركة... فيديو
انطلاق المفاوضات بين أرمينيا وأذربيجان في بروكسل لبحث القضايا الخلافية المشتركة... فيديو
نشرت الحكومة الأرمينية، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يجمع كل من رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف. 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T13:57+0000
2022-08-31T14:12+0000
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وذكرت الهيئة الصحفية للحكومة الأرمينية أن اللقطات المصورة تم تصويرها قبل انعقاد الاجتماع بين الطرفين.وبحسب الهيئة الصحفية، يعول الاتحاد الأوروبي على هذه المفاوضات، وذلك من خلال مشاركة رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، كوسيط بين أرمينيا وأذربيجان، حيث سيتم البحث في وضع ناغورني قاره باغ.وينص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمينية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.كما يتضمن الاتفاق أيضا رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وعودة النازحين إلى قره باغ برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين.وتعود جذور النزاع في قره باغ إلى فبراير/شباط من عام 1988، عندما أعلنت مقاطعة ناغورني قره باغ للحكم الذاتي انفصالها عن جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية.وفي سياق المواجهة المسلحة التي جرت في الفترة بين 1992 – 1994، فقدت أذربيجان سيطرتها على ناغورني قره باغ ومناطق أخرى متاخمة لها.
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انطلاق المفاوضات بين أرمينيا وأذربيجان في بروكسل لبحث القضايا الخلافية المشتركة... فيديو

13:57 GMT 31.08.2022 (تم التحديث: 14:12 GMT 31.08.2022)
© AFP 2022 / FRANCOIS WALSCHAERTS اجتماع رئيس الوزراء نيكول باشينيان مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الأحد 22 مايو 2022
 اجتماع رئيس الوزراء نيكول باشينيان مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الأحد 22 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
© AFP 2022 / FRANCOIS WALSCHAERTS
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نشرت الحكومة الأرمينية، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يجمع كل من رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.
وذكرت الهيئة الصحفية للحكومة الأرمينية أن اللقطات المصورة تم تصويرها قبل انعقاد الاجتماع بين الطرفين.
وبحسب الهيئة الصحفية، يعول الاتحاد الأوروبي على هذه المفاوضات، وذلك من خلال مشاركة رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، كوسيط بين أرمينيا وأذربيجان، حيث سيتم البحث في وضع ناغورني قاره باغ.
وينص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمينية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.
كما يتضمن الاتفاق أيضا رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وعودة النازحين إلى قره باغ برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين.
وتعود جذور النزاع في قره باغ إلى فبراير/شباط من عام 1988، عندما أعلنت مقاطعة ناغورني قره باغ للحكم الذاتي انفصالها عن جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية.
وفي سياق المواجهة المسلحة التي جرت في الفترة بين 1992 – 1994، فقدت أذربيجان سيطرتها على ناغورني قره باغ ومناطق أخرى متاخمة لها.
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