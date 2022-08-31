انطلاق مناورات "فوستوك 2022"
مراسم افتتاح التدريبات الاستراتيجية للقيادة والأركان "فوستوك 2022" في روسيا، 31 أغسطس 2022
مراسم افتتاح التدريبات الاستراتيجية للقيادة والأركان "فوستوك 2022" في روسيا، 31 أغسطس 2022
مراسم افتتاح التدريبات الاستراتيجية للقيادة والأركان "فوستوك 2022" في روسيا، 31 أغسطس 2022
مراسم افتتاح التدريبات الاستراتيجية للقيادة والأركان "فوستوك 2022" في روسيا، 31 أغسطس 2022
مراسم افتتاح التدريبات الاستراتيجية للقيادة والأركان "فوستوك 2022" في روسيا، 31 أغسطس 2022
مراسم افتتاح التدريبات الاستراتيجية للقيادة والأركان "فوستوك 2022" في روسيا، 31 أغسطس 2022
مراسم افتتاح التدريبات الاستراتيجية للقيادة والأركان "فوستوك 2022" في روسيا، 31 أغسطس 2022
مراسم افتتاح التدريبات الاستراتيجية للقيادة والأركان "فوستوك 2022" في روسيا، 31 أغسطس 2022
مراسم افتتاح التدريبات الاستراتيجية للقيادة والأركان "فوستوك 2022" في روسيا، 31 أغسطس 2022
مراسم افتتاح التدريبات الاستراتيجية للقيادة والأركان "فوستوك 2022" في روسيا، 31 أغسطس 2022
الجنود الصينيون المشاركون في مراسم افتتاح التدريبات الاستراتيجية للقيادة والأركان "فوستوك 2022" في روسيا، 31 أغسطس 2022
الجنود الصينيون المشاركون في مراسم افتتاح التدريبات الاستراتيجية للقيادة والأركان "فوستوك 2022" في روسيا، 31 أغسطس 2022
مراسم افتتاح التدريبات الاستراتيجية للقيادة والأركان "فوستوك 2022" في روسيا، 31 أغسطس 2022
مراسم افتتاح التدريبات الاستراتيجية للقيادة والأركان "فوستوك 2022" في روسيا، 31 أغسطس 2022
مراسم افتتاح التدريبات الاستراتيجية للقيادة والأركان "فوستوك 2022" في روسيا، 31 أغسطس 2022
مراسم افتتاح التدريبات الاستراتيجية للقيادة والأركان "فوستوك 2022" في روسيا، 31 أغسطس 2022
الجنود الصينيون المشاركون في مراسم افتتاح التدريبات الاستراتيجية للقيادة والأركان "فوستوك 2022" في روسيا، 31 أغسطس 2022
الجنود الصينيون المشاركون في مراسم افتتاح التدريبات الاستراتيجية للقيادة والأركان "فوستوك 2022" في روسيا، 31 أغسطس 2022
الجنود الروس المشاركون في مراسم افتتاح التدريبات الاستراتيجية للقيادة والأركان "فوستوك 2022" في روسيا، 31 أغسطس 2022
الجنود الروس المشاركون في مراسم افتتاح التدريبات الاستراتيجية للقيادة والأركان "فوستوك 2022" في روسيا، 31 أغسطس 2022
الجنود المشاركون من الهند في مراسم افتتاح التدريبات الاستراتيجية للقيادة والأركان "فوستوك 2022" في روسيا، 31 أغسطس 2022
الجنود المشاركون من الهند في مراسم افتتاح التدريبات الاستراتيجية للقيادة والأركان "فوستوك 2022" في روسيا، 31 أغسطس 2022
الجنود المشاركون في مراسم افتتاح التدريبات الاستراتيجية للقيادة والأركان "فوستوك 2022" في روسيا، 31 أغسطس 2022
الجنود المشاركون في مراسم افتتاح التدريبات الاستراتيجية للقيادة والأركان "فوستوك 2022" في روسيا، 31 أغسطس 2022