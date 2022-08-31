https://sputnikarabic.ae/20220831/انطلاق-مناورات-فوستوك-2022-1067086603.html

انطلاق مناورات "فوستوك 2022"

انطلاق مناورات "فوستوك 2022"

صرحت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين بأن مراسم الافتتاح الكبير لمناورات القيادة الاستراتيجية والأركان "فوستوك 2022" جرت في ميدان سيرجيفسكي للتدريب في إقليم... 31.08.2022, سبوتنيك عربي

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وقالت الوزارة "في جو مهيب، خلال التشكيل العام للوحدات العسكرية المشاركة في المناورات، تم رفع علم مناورات فوستوك 2022".أعلن يونس-بك يفكوروف، نائب وزير الدفاع الروسي، افتتاح التدريبات بحضور قادة الوحدات العسكرية للدول الأجنبية.وأضاف أن "التدريبات كجزء من تحالف الدول تساعد في تطوير فهم مشترك لتنظيم تدريب القوات، وقيادتها وتفاعلها على المستويين العملياتي والتكتيكي، وتقوية الصداقة والصداقة الحميمة بين جنودنا".كما ألقى ممثلو أذربيجان والجزائر وأرمينيا وبيلاروسيا والهند وكازاخستان وقيرغيزستان والصين ولاوس ومنغوليا ونيكاراغوا وسوريا وطاجيكستان كلمات ترحيبية. ثم سار العسكريون من فرق الدول المشاركة في التدريبات في مسيرة احتفالية.تعقد مناورات "فوستوك 2022" في الفترة من 1 إلى 7 سبتمبر/ أيلول، تحت قيادة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، في سبعة ميادين تدريب، هي"بوردوني"، "غورياتشي كلوتشي"، "كنياز فولكونسكي"، "لاغوني" و"سيرغيفسكي" و"تيليمبا" و"أوسبينسكي" وكذلك في المياه والمناطق الساحلية لبحر أوخوتسك وبحر اليابان.في المجموع، سيشارك في التدريبات أكثر من 50 ألف عسكري وأكثر من 5000 قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية، بما في ذلك 140 طائرة و 60 سفينة حربية وقارب وسفن دعم.

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