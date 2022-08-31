عربي
https://sputnikarabic.ae/20220831/انطلاق-مناورات-فوستوك-2022-1067086603.html
انطلاق مناورات "فوستوك 2022"
انطلاق مناورات "فوستوك 2022"
صرحت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين بأن مراسم الافتتاح الكبير لمناورات القيادة الاستراتيجية والأركان "فوستوك 2022" جرت في ميدان سيرجيفسكي للتدريب في إقليم... 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T11:35+0000
2022-08-31T11:35+0000
صور
وسائط متعددة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1f/1067086764_0:26:1200:701_1920x0_80_0_0_df693bd6c135e1136d16afcc25a265e2.jpg
وقالت الوزارة "في جو مهيب، خلال التشكيل العام للوحدات العسكرية المشاركة في المناورات، تم رفع علم مناورات فوستوك 2022".أعلن يونس-بك يفكوروف، نائب وزير الدفاع الروسي، افتتاح التدريبات بحضور قادة الوحدات العسكرية للدول الأجنبية.وأضاف أن "التدريبات كجزء من تحالف الدول تساعد في تطوير فهم مشترك لتنظيم تدريب القوات، وقيادتها وتفاعلها على المستويين العملياتي والتكتيكي، وتقوية الصداقة والصداقة الحميمة بين جنودنا".كما ألقى ممثلو أذربيجان والجزائر وأرمينيا وبيلاروسيا والهند وكازاخستان وقيرغيزستان والصين ولاوس ومنغوليا ونيكاراغوا وسوريا وطاجيكستان كلمات ترحيبية. ثم سار العسكريون من فرق الدول المشاركة في التدريبات في مسيرة احتفالية.تعقد مناورات "فوستوك 2022" في الفترة من 1 إلى 7 سبتمبر/ أيلول، تحت قيادة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، في سبعة ميادين تدريب، هي"بوردوني"، "غورياتشي كلوتشي"، "كنياز فولكونسكي"، "لاغوني" و"سيرغيفسكي" و"تيليمبا" و"أوسبينسكي" وكذلك في المياه والمناطق الساحلية لبحر أوخوتسك وبحر اليابان.في المجموع، سيشارك في التدريبات أكثر من 50 ألف عسكري وأكثر من 5000 قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية، بما في ذلك 140 طائرة و 60 سفينة حربية وقارب وسفن دعم.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1f/1067086764_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_e9ce472d57d3cf4aca399b8ef9251e52.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, صور, وسائط متعددة
фото, صور, وسائط متعددة

انطلاق مناورات "فوستوك 2022"

11:35 GMT 31.08.2022
تابعنا عبرTelegram
صرحت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين بأن مراسم الافتتاح الكبير لمناورات القيادة الاستراتيجية والأركان "فوستوك 2022" جرت في ميدان سيرجيفسكي للتدريب في إقليم بريمورسكي الروسي.
وقالت الوزارة "في جو مهيب، خلال التشكيل العام للوحدات العسكرية المشاركة في المناورات، تم رفع علم مناورات فوستوك 2022".
أعلن يونس-بك يفكوروف، نائب وزير الدفاع الروسي، افتتاح التدريبات بحضور قادة الوحدات العسكرية للدول الأجنبية.
وأضاف أن "التدريبات كجزء من تحالف الدول تساعد في تطوير فهم مشترك لتنظيم تدريب القوات، وقيادتها وتفاعلها على المستويين العملياتي والتكتيكي، وتقوية الصداقة والصداقة الحميمة بين جنودنا".
كما ألقى ممثلو أذربيجان والجزائر وأرمينيا وبيلاروسيا والهند وكازاخستان وقيرغيزستان والصين ولاوس ومنغوليا ونيكاراغوا وسوريا وطاجيكستان كلمات ترحيبية. ثم سار العسكريون من فرق الدول المشاركة في التدريبات في مسيرة احتفالية.
CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image)

مراسم افتتاح التدريبات الاستراتيجية للقيادة والأركان "فوستوك 2022" في روسيا، 31 أغسطس 2022

مراسم افتتاح التدريبات الاستراتيجية للقيادة والأركان &quot;فوستوك 2022&quot; في روسيا، 31 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي
1/12
CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image)

مراسم افتتاح التدريبات الاستراتيجية للقيادة والأركان "فوستوك 2022" في روسيا، 31 أغسطس 2022

CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image)

مراسم افتتاح التدريبات الاستراتيجية للقيادة والأركان "فوستوك 2022" في روسيا، 31 أغسطس 2022

مراسم افتتاح التدريبات الاستراتيجية للقيادة والأركان &quot;فوستوك 2022&quot; في روسيا، 31 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي
2/12
CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image)

مراسم افتتاح التدريبات الاستراتيجية للقيادة والأركان "فوستوك 2022" في روسيا، 31 أغسطس 2022

CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image)

مراسم افتتاح التدريبات الاستراتيجية للقيادة والأركان "فوستوك 2022" في روسيا، 31 أغسطس 2022

مراسم افتتاح التدريبات الاستراتيجية للقيادة والأركان &quot;فوستوك 2022&quot; في روسيا، 31 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي
3/12
CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image)

مراسم افتتاح التدريبات الاستراتيجية للقيادة والأركان "فوستوك 2022" في روسيا، 31 أغسطس 2022

CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image)

مراسم افتتاح التدريبات الاستراتيجية للقيادة والأركان "فوستوك 2022" في روسيا، 31 أغسطس 2022

مراسم افتتاح التدريبات الاستراتيجية للقيادة والأركان &quot;فوستوك 2022&quot; في روسيا، 31 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي
4/12
CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image)

مراسم افتتاح التدريبات الاستراتيجية للقيادة والأركان "فوستوك 2022" في روسيا، 31 أغسطس 2022

CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image)

مراسم افتتاح التدريبات الاستراتيجية للقيادة والأركان "فوستوك 2022" في روسيا، 31 أغسطس 2022

مراسم افتتاح التدريبات الاستراتيجية للقيادة والأركان &quot;فوستوك 2022&quot; في روسيا، 31 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي
5/12
CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image)

مراسم افتتاح التدريبات الاستراتيجية للقيادة والأركان "فوستوك 2022" في روسيا، 31 أغسطس 2022

CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image)

الجنود الصينيون المشاركون في مراسم افتتاح التدريبات الاستراتيجية للقيادة والأركان "فوستوك 2022" في روسيا، 31 أغسطس 2022

الجنود الصينيون المشاركون في مراسم افتتاح التدريبات الاستراتيجية للقيادة والأركان &quot;فوستوك 2022&quot; في روسيا، 31 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي
6/12
CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image)

الجنود الصينيون المشاركون في مراسم افتتاح التدريبات الاستراتيجية للقيادة والأركان "فوستوك 2022" في روسيا، 31 أغسطس 2022

CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image)

مراسم افتتاح التدريبات الاستراتيجية للقيادة والأركان "فوستوك 2022" في روسيا، 31 أغسطس 2022

مراسم افتتاح التدريبات الاستراتيجية للقيادة والأركان &quot;فوستوك 2022&quot; في روسيا، 31 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي
7/12
CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image)

مراسم افتتاح التدريبات الاستراتيجية للقيادة والأركان "فوستوك 2022" في روسيا، 31 أغسطس 2022

CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image)

مراسم افتتاح التدريبات الاستراتيجية للقيادة والأركان "فوستوك 2022" في روسيا، 31 أغسطس 2022

مراسم افتتاح التدريبات الاستراتيجية للقيادة والأركان &quot;فوستوك 2022&quot; في روسيا، 31 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي
8/12
CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image)

مراسم افتتاح التدريبات الاستراتيجية للقيادة والأركان "فوستوك 2022" في روسيا، 31 أغسطس 2022

CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image)

الجنود الصينيون المشاركون في مراسم افتتاح التدريبات الاستراتيجية للقيادة والأركان "فوستوك 2022" في روسيا، 31 أغسطس 2022

الجنود الصينيون المشاركون في مراسم افتتاح التدريبات الاستراتيجية للقيادة والأركان &quot;فوستوك 2022&quot; في روسيا، 31 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي
9/12
CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image)

الجنود الصينيون المشاركون في مراسم افتتاح التدريبات الاستراتيجية للقيادة والأركان "فوستوك 2022" في روسيا، 31 أغسطس 2022

CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image)

الجنود الروس المشاركون في مراسم افتتاح التدريبات الاستراتيجية للقيادة والأركان "فوستوك 2022" في روسيا، 31 أغسطس 2022

الجنود الروس المشاركون في مراسم افتتاح التدريبات الاستراتيجية للقيادة والأركان &quot;فوستوك 2022&quot; في روسيا، 31 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي
10/12
CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image)

الجنود الروس المشاركون في مراسم افتتاح التدريبات الاستراتيجية للقيادة والأركان "فوستوك 2022" في روسيا، 31 أغسطس 2022

CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image)

الجنود المشاركون من الهند في مراسم افتتاح التدريبات الاستراتيجية للقيادة والأركان "فوستوك 2022" في روسيا، 31 أغسطس 2022

الجنود المشاركون من الهند في مراسم افتتاح التدريبات الاستراتيجية للقيادة والأركان &quot;فوستوك 2022&quot; في روسيا، 31 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي
11/12
CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image)

الجنود المشاركون من الهند في مراسم افتتاح التدريبات الاستراتيجية للقيادة والأركان "فوستوك 2022" في روسيا، 31 أغسطس 2022

CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image)

الجنود المشاركون في مراسم افتتاح التدريبات الاستراتيجية للقيادة والأركان "فوستوك 2022" في روسيا، 31 أغسطس 2022

الجنود المشاركون في مراسم افتتاح التدريبات الاستراتيجية للقيادة والأركان &quot;فوستوك 2022&quot; في روسيا، 31 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي
12/12
CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image)

الجنود المشاركون في مراسم افتتاح التدريبات الاستراتيجية للقيادة والأركان "فوستوك 2022" في روسيا، 31 أغسطس 2022

تعقد مناورات "فوستوك 2022" في الفترة من 1 إلى 7 سبتمبر/ أيلول، تحت قيادة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، في سبعة ميادين تدريب، هي"بوردوني"، "غورياتشي كلوتشي"، "كنياز فولكونسكي"، "لاغوني" و"سيرغيفسكي" و"تيليمبا" و"أوسبينسكي" وكذلك في المياه والمناطق الساحلية لبحر أوخوتسك وبحر اليابان.
في المجموع، سيشارك في التدريبات أكثر من 50 ألف عسكري وأكثر من 5000 قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية، بما في ذلك 140 طائرة و 60 سفينة حربية وقارب وسفن دعم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Монитор с изображением с камеры БПЛА над поселком Камышеваха в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:06 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала