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https://sputnikarabic.ae/20220831/بايدن-يدعو-العراقيين-للتحاور-لحل-الأزمة-السياسية--1067115051.html
بايدن يدعو العراقيين للتحاور لحل الأزمة السياسية
بايدن يدعو العراقيين للتحاور لحل الأزمة السياسية
دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن العراقيين للسعي نحو الحوار لحل أزمة سياسية متواصلة منذ أشهر وتسببت في اندلاع العنف. 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T19:42+0000
2022-08-31T19:42+0000
أخبار العراق اليوم
جو بايدن
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جاء هذا خلال اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بحسب وكالة "فرانس برس".ورحب بايدن والكاظمي بعودة الأمن إلى الشوارع ودعا جميع القادة العراقيين للمشاركة في حوار وطني لصياغة طريق مشترك يتماشى مع دستور العراق وقوانينه، بحسب بيان للبيت الأبيض.وشهد العراق، يومي الاثنين والثلاثاء، اشتباكات دامية راح ضحيتها أكثر من 30 قتيلا، وعدد كبير من المصابين، عقب اقتحام أنصار التيار الصدري عددا من المقار الحكومية في بغداد، فور إعلان زعيم التيار، مقتدى الصدر، اعتزال العمل السياسي.وانسحب أنصار التيار الصدري من الشارع، امتثالا لتوجيهات زعيم التيار، الذي انتقد ما وصفها بـ "الثورة" والعنف الذي تخلل الاحتجاجات.ويأتي قرار الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، باعتزال العمل السياسي، بعد أشهر من الصراع الذي خاضه التيار ضد الإطار التنسيقي "الذي يضم أحزاب وقوى شيعية"، من أجل تشكيل حكومة أغلبية، بعد فوز التيار الصدري بالأغلبية في البرلمان.
https://sputnikarabic.ae/20220830/الكاظمي-يشيد-بمساندة-الأردن-للعراق-خلال-الأحداث-الأخيرة-1067049545.html
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أخبار العراق اليوم, جو بايدن
أخبار العراق اليوم, جو بايدن

بايدن يدعو العراقيين للتحاور لحل الأزمة السياسية

19:42 GMT 31.08.2022
© AFP 2022 / POOLالرئيس الأمريكي جو بايدن خلال إعلان مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الاثنين 1 أغسطس 2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال إعلان مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الاثنين 1 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
© AFP 2022 / POOL
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دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن العراقيين للسعي نحو الحوار لحل أزمة سياسية متواصلة منذ أشهر وتسببت في اندلاع العنف.
جاء هذا خلال اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بحسب وكالة "فرانس برس".
رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
الكاظمي يشيد بمساندة الأردن للعراق خلال الأحداث الأخيرة
أمس, 15:07 GMT
ورحب بايدن والكاظمي بعودة الأمن إلى الشوارع ودعا جميع القادة العراقيين للمشاركة في حوار وطني لصياغة طريق مشترك يتماشى مع دستور العراق وقوانينه، بحسب بيان للبيت الأبيض.
وشهد العراق، يومي الاثنين والثلاثاء، اشتباكات دامية راح ضحيتها أكثر من 30 قتيلا، وعدد كبير من المصابين، عقب اقتحام أنصار التيار الصدري عددا من المقار الحكومية في بغداد، فور إعلان زعيم التيار، مقتدى الصدر، اعتزال العمل السياسي.
وانسحب أنصار التيار الصدري من الشارع، امتثالا لتوجيهات زعيم التيار، الذي انتقد ما وصفها بـ "الثورة" والعنف الذي تخلل الاحتجاجات.
ويأتي قرار الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، باعتزال العمل السياسي، بعد أشهر من الصراع الذي خاضه التيار ضد الإطار التنسيقي "الذي يضم أحزاب وقوى شيعية"، من أجل تشكيل حكومة أغلبية، بعد فوز التيار الصدري بالأغلبية في البرلمان.
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