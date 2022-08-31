https://sputnikarabic.ae/20220831/بعثة-الأمم-المتحدة-للدعم-في-ليبيا-تدعو-إلى-معالجة-حالات-الاختفاء-القسري-1067067447.html

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تدعو إلى معالجة حالات الاختفاء القسري

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تدعو إلى معالجة حالات الاختفاء القسري

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن تضامنها مع عدد لا حصر له من ضحايا الاختفاء القسري والمفقودين في ليبيا. 31.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-31T00:01+0000

2022-08-31T00:01+0000

2022-08-31T00:01+0000

أخبار ليبيا اليوم

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طرابلس - سبوتنيك. وقالت البعثة بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري: "ندعو السلطات المعنية لمعالجة حالات الاختفاء القسري كجزء من عملية مصالحة وطنية تقوم على الحقوق، ونؤكد حق العائلات في معرفة مصير أحبائهم والعدالة الحقة".وأضاف القائم بأعمال رئيس البعثة بأن "البعثة تؤكد مجدداً إن الاختفاء القسري لأي شخص، حتى لو تم الإفراج عنه، يعد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وقد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية"، مضيفاً بأن "أي اختفاء قسري يضع الضحية في موقف ضعيف للغاية خارج نطاق حماية القانون. وفي العديد من الحالات التي وثقتها البعثة، تحدث حالات الاختفاء القسري مع انتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والعنف الجنسي والإعدام خارج نطاق القضاء".وقد وثقت البعثة حالات اختفاء لمن يُنظر إليهم على أنهم معارضين سياسيين إضافة إلى ناشطين سياسيين من النساء والرجال ومدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء في البرلمان ومحامين وقضاة فضلاً عن مهاجرين وطالبي لجوء، فيما بقي مكان وجود الآلاف من النساء والرجال والأطفال غير معروف على مر السنين. وقد احتُجز آخرون بشكل غير قانوني وأُطلق سراحهم فيما بعد بينما تم العثور في مواقع في جميع أنحاء ليبيا، بما في ذلك في المقابر الجماعية، على جثث أشخاص آخرين مفقودين ومختفين.وما يزال الافتقار إلى الحقيقة والعدالة بالنسبة للمفقودين يشكل مصدر قلق خطير لحقوق الإنسان. لذا يجب التحقيق في جميع حالات الاختفاء القسري وتقديم الجناة إلى العدالة. ومع انتشار الإفلات من العقاب على حالات الاختفاء القسري في ليبيا، تناشد البعثة دولة ليبيا اعتماد الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2010 كدليل على التزامها بالتصدي لهذا الانتهاك واسع النطاق.كما وتشدد البعثة على ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة، تشارك فيها مجموعات الضحايا ومنظمات حقوق الإنسان، للتصدي لهذه الآفة. وينبغي أن تتضمن هذه الاستراتيجية تدابير لتحديد جميع مرافق الاحتجاز غير القانونية وإغلاقها، فضلاً عن آلية وطنية للاستجابة لحالات الاختفاء هذه ومنعها وإنصاف الضحايا وأسرهم.

https://sputnikarabic.ae/20220830/الأمم-المتحدة-مأزق-العملية-الانتخابية-في-ليبيا-يشكل-تهديدا-أمنيا-1067066418.html

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