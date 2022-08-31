https://sputnikarabic.ae/20220831/بعثة-صندوق-النقد-الدولي-تمدد-المفاوضات-مع-الحكومة-السريلانكية-ليوم-واحد-1067092598.html
بعثة صندوق النقد الدولي تمدد المفاوضات مع الحكومة السريلانكية ليوم واحد
بعثة صندوق النقد الدولي تمدد المفاوضات مع الحكومة السريلانكية ليوم واحد
قال رئيس البعثة بيتر بروير، اليوم الأربعاء، إن مهمة صندوق النقد الدولي في سريلانكا تم تمديدها ليوم واحد لمواصلة المفاوضات مع سلطات البلاد. 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T12:11+0000
2022-08-31T12:11+0000
2022-08-31T12:11+0000
العالم
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ونقلت خدمة "إيكونومي نكست" الإخبارية عن بروير قوله: "تم تمديد مهمة صندوق النقد الدولي في كولومبو ليوم واحد لأن المناقشات لا تزال جارية مع السلطات".وقال بروير إن فريق صندوق النقد الدولي سيكمل المهمة ويصدر بيانا صحفيا في الأول من سبتمبر/ أيلول، مضيفا أن أعضاء الصندوق والسلطات السريلانكية يسعون للتوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن تقديم قرض طارئ للبلاد.ووفقا لتقارير إعلامية، تسعى البلاد، الغارقة بالفعل في الديون، إلى الحصول على مساعدة مالية بنحو 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لحل مشكلاتها الاقتصادية التي لا تعد ولا تحصى.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
بعثة صندوق النقد الدولي تمدد المفاوضات مع الحكومة السريلانكية ليوم واحد
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قال رئيس البعثة بيتر بروير، اليوم الأربعاء، إن مهمة صندوق النقد الدولي في سريلانكا تم تمديدها ليوم واحد لمواصلة المفاوضات مع سلطات البلاد.
ونقلت خدمة "إيكونومي نكست" الإخبارية عن بروير قوله: "تم تمديد مهمة صندوق النقد الدولي في كولومبو ليوم واحد لأن المناقشات لا تزال جارية مع السلطات".
وقال بروير إن فريق صندوق النقد الدولي سيكمل المهمة ويصدر بيانا صحفيا في الأول من سبتمبر/ أيلول، مضيفا أن أعضاء الصندوق والسلطات السريلانكية يسعون للتوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن تقديم قرض طارئ للبلاد.
ووفقا لتقارير إعلامية، تسعى البلاد، الغارقة بالفعل في الديون، إلى الحصول على مساعدة مالية بنحو 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لحل مشكلاتها الاقتصادية التي لا تعد ولا تحصى.