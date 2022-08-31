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بغداد تعلن عودة الطيران الإيراني والإماراتي لمزاولة رحلاته إلى العراق
بغداد تعلن عودة الطيران الإيراني والإماراتي لمزاولة رحلاته إلى العراق
أعلنت سلطة الطيران المدني في العراق، اليوم الأربعاء، عودة شركات الطيران الإيرانية والإمارات، لمزاولة رحلاتها المجدولة. 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T10:24+0000
2022-08-31T10:24+0000
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وقال الطيران المدني، في بيان له، "نود أن تبين للمسافرين عن عودة شركات الطيران العاملة في المطارات العراقية، (الإيرانية، وطيران الإمارات وطيران العربية) لمزاولة رحلاتها المجدولة وحسب المعتاد".وأضاف البيان، "وفي هذا الصدد فإن سلطة الطيران المدني العراقي وبعد عودة استتباب الأوضاع المحلية قامت باتخاذ عدة إجراءات من شأنها طمأنة الشركات العاملة ومعاودة أعمالها خدمة للمسافر".وكانت السلطات الإيرانية، أعلنت الاثنين الماضي، وقف تسيير الرحلات الجوية إلى العاصمة العراقية بغداد، وذلك بعد تطورات الأحداث الأمنية في العراق.وحسب شبكة "إيران" بالعربي، فقد أعلن "مطار الإمام الخميني الدولي في العاصمة طهران إلغاء كافة الرحلات الجوية إلى بغداد حتى إشعار آخر".
https://sputnikarabic.ae/20220830/الطيران-المدني-الإيراني-ننسق-حاليا-لعودة-الإيرانيين-من-العراق-عبر-مطار-النجف-1067037401.html
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أخبار العراق اليوم, أخبار إيران, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار العراق اليوم, أخبار إيران, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

بغداد تعلن عودة الطيران الإيراني والإماراتي لمزاولة رحلاته إلى العراق

10:24 GMT 31.08.2022
© AP Photo / Karim Kadimوصول طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية إلى مطار بغداد
وصول طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية إلى مطار بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
© AP Photo / Karim Kadim
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أعلنت سلطة الطيران المدني في العراق، اليوم الأربعاء، عودة شركات الطيران الإيرانية والإمارات، لمزاولة رحلاتها المجدولة.
وقال الطيران المدني، في بيان له، "نود أن تبين للمسافرين عن عودة شركات الطيران العاملة في المطارات العراقية، (الإيرانية، وطيران الإمارات وطيران العربية) لمزاولة رحلاتها المجدولة وحسب المعتاد".
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الطيران المدني الإيراني: ننسق حاليا لعودة الإيرانيين من العراق عبر مطار النجف
أمس, 12:21 GMT
وأضاف البيان، "وفي هذا الصدد فإن سلطة الطيران المدني العراقي وبعد عودة استتباب الأوضاع المحلية قامت باتخاذ عدة إجراءات من شأنها طمأنة الشركات العاملة ومعاودة أعمالها خدمة للمسافر".
وكانت السلطات الإيرانية، أعلنت الاثنين الماضي، وقف تسيير الرحلات الجوية إلى العاصمة العراقية بغداد، وذلك بعد تطورات الأحداث الأمنية في العراق.
وحسب شبكة "إيران" بالعربي، فقد أعلن "مطار الإمام الخميني الدولي في العاصمة طهران إلغاء كافة الرحلات الجوية إلى بغداد حتى إشعار آخر".
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