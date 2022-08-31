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https://sputnikarabic.ae/20220831/بكين-تهاجم-انتقادات-الناتو-للتعاون-الروسي-الصيني-في-القطب-الشمالي-1067095738.html
بكين تهاجم انتقادات الناتو للتعاون الروسي الصيني في القطب الشمالي
بكين تهاجم انتقادات الناتو للتعاون الروسي الصيني في القطب الشمالي
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، اليوم الأربعاء، إن انتقادات الناتو "غير المسؤولة" للشراكة الروسية - الصينية في القطب الشمالي تظهر جهود... 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T12:50+0000
2022-08-31T12:50+0000
العالم
الصين
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وفي 25 أغسطس/ آب، قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ إن التعاون الروسي - الصيني في المنطقة لا يلبي مصالح الحلف، وحث المنظمة على تعزيز وجودها هناك.وأشار تشاو إلى أن "الناتو صرح بشكل غير مسؤول أن التعاون بين روسيا والصين يتحدى نظام القيم ومصالح الحلف، الأمر الذي يفضح مرة أخرى جهود الناتو لتصدير عقلية الحرب الباردة وإعادة خلق مواجهة الكتلة".وحسب تشاو، يتعين على الناتو أن يتخلى على الفور عن "التفكير الخطير"، مما يسبب الارتباك في العالم. وأضاف المتحدث أن الصين تحترم سيادة دول القطب الشمالي وكذلك حقوقها السيادية وولايتها القضائية في المنطقة، وتلتزم بمبادئ القانون الدولي.
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العالم, الصين
العالم, الصين

بكين تهاجم انتقادات الناتو للتعاون الروسي الصيني في القطب الشمالي

12:50 GMT 31.08.2022
© Sputnik . Anna Yudina / الذهاب إلى بنك الصوروصول مجموعة من العلماء الروس على متن كاسحة جليد إلى محطة "إس بي-40" الجديدة في القطب الشمالي.
وصول مجموعة من العلماء الروس على متن كاسحة جليد إلى محطة إس بي-40 الجديدة في القطب الشمالي. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
© Sputnik . Anna Yudina
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، اليوم الأربعاء، إن انتقادات الناتو "غير المسؤولة" للشراكة الروسية - الصينية في القطب الشمالي تظهر جهود الحلف لإدامة عقلية الحرب الباردة.
وفي 25 أغسطس/ آب، قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ إن التعاون الروسي - الصيني في المنطقة لا يلبي مصالح الحلف، وحث المنظمة على تعزيز وجودها هناك.
وأشار تشاو إلى أن "الناتو صرح بشكل غير مسؤول أن التعاون بين روسيا والصين يتحدى نظام القيم ومصالح الحلف، الأمر الذي يفضح مرة أخرى جهود الناتو لتصدير عقلية الحرب الباردة وإعادة خلق مواجهة الكتلة".
وحسب تشاو، يتعين على الناتو أن يتخلى على الفور عن "التفكير الخطير"، مما يسبب الارتباك في العالم. وأضاف المتحدث أن الصين تحترم سيادة دول القطب الشمالي وكذلك حقوقها السيادية وولايتها القضائية في المنطقة، وتلتزم بمبادئ القانون الدولي.
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