https://sputnikarabic.ae/20220831/بناء-على-نصيحة-الأطباء-نقل-مهاتير-محمد-للمستشفى-بعد-ثبوت-إصابته-بكورونا-1067075399.html

بناء على نصيحة الأطباء... نقل مهاتير محمد للمستشفى بعد ثبوت إصابته بكورونا

بناء على نصيحة الأطباء... نقل مهاتير محمد للمستشفى بعد ثبوت إصابته بكورونا

أعلن مكتب رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد، اليوم الأربعاء، أن الفحوصات أثبتت إصابته بفيروس كورونا، لافتا إلى أنه تم نقله إلى مستشفى لمتابعة حالته. 31.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-31T09:00+0000

2022-08-31T09:00+0000

2022-08-31T09:00+0000

أخبار ماليزيا اليوم

العالم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104330/99/1043309971_0:0:3215:1808_1920x0_80_0_0_c59c68f69e8bb509eb88ac61d97a079f.jpg

وأوضح المكتب في بيان: "نقل مهاتير، البالغ من العمر 97 عاما، إلى المعهد الوطني للقلب من أجل أن يخضع للملاحظة خلال الأيام القليلة المقبلة وفق ما نصح الفريق الطبي".ولم يفصح البيان عن أي تفاصيل بخصوص أعراضه أو حالته، وفقا لـ"رويترز".ومن المعروف أن مهاتير قد تلقى 3 جرعات من اللقاحات المضادة لكورونا، آخرها كان في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وفقا لتصريحات أدلى بها مسؤولون في الحكومة في وقت سابق.ويعاني مهاتير، الذي تولى رئاسة الوزراء لأكثر من عقدين، من مشاكل القلب.وكان رئيس الوزراء الماليزي السابق قد خضع لفحوصات طبية في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط من العام الحالي في المعهد الوطني لأمراض القلب.ولم يذكر مهاتير ولا المعهد الوطني للقلب آنذاك الإجراء الذي خضع له، واكتفيا بالقول إنه أُدخل إلى وحدة العناية القلبية في المستشفى.وتولى مهاتير محمد رئاسة وزراء ماليزيا لمدة 24 عاما وهي أطول فترة لرئيس وزراء في البلاد من 1981 - 2003، ثم مرة أخرى من 2018 - 2020.

https://sputnikarabic.ae/20220125/الكشف-عن-الحالة-الصحية-لرائد-النهضة-الماليزية-مهاتير-محمد-1057141220.html

أخبار ماليزيا اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار ماليزيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن