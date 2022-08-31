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https://sputnikarabic.ae/20220831/بناء-على-نصيحة-الأطباء-نقل-مهاتير-محمد-للمستشفى-بعد-ثبوت-إصابته-بكورونا-1067075399.html
بناء على نصيحة الأطباء... نقل مهاتير محمد للمستشفى بعد ثبوت إصابته بكورونا
بناء على نصيحة الأطباء... نقل مهاتير محمد للمستشفى بعد ثبوت إصابته بكورونا
أعلن مكتب رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد، اليوم الأربعاء، أن الفحوصات أثبتت إصابته بفيروس كورونا، لافتا إلى أنه تم نقله إلى مستشفى لمتابعة حالته. 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T09:00+0000
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وأوضح المكتب في بيان: "نقل مهاتير، البالغ من العمر 97 عاما، إلى المعهد الوطني للقلب من أجل أن يخضع للملاحظة خلال الأيام القليلة المقبلة وفق ما نصح الفريق الطبي".ولم يفصح البيان عن أي تفاصيل بخصوص أعراضه أو حالته، وفقا لـ"رويترز".ومن المعروف أن مهاتير قد تلقى 3 جرعات من اللقاحات المضادة لكورونا، آخرها كان في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وفقا لتصريحات أدلى بها مسؤولون في الحكومة في وقت سابق.ويعاني مهاتير، الذي تولى رئاسة الوزراء لأكثر من عقدين، من مشاكل القلب.وكان رئيس الوزراء الماليزي السابق قد خضع لفحوصات طبية في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط من العام الحالي في المعهد الوطني لأمراض القلب.ولم يذكر مهاتير ولا المعهد الوطني للقلب آنذاك الإجراء الذي خضع له، واكتفيا بالقول إنه أُدخل إلى وحدة العناية القلبية في المستشفى.وتولى مهاتير محمد رئاسة وزراء ماليزيا لمدة 24 عاما وهي أطول فترة لرئيس وزراء في البلاد من 1981 - 2003، ثم مرة أخرى من 2018 - 2020.
https://sputnikarabic.ae/20220125/الكشف-عن-الحالة-الصحية-لرائد-النهضة-الماليزية-مهاتير-محمد-1057141220.html
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أخبار ماليزيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

بناء على نصيحة الأطباء... نقل مهاتير محمد للمستشفى بعد ثبوت إصابته بكورونا

09:00 GMT 31.08.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev / الذهاب إلى بنك الصوررئيس وزراء ماليزيا مهاتير بن محمد
رئيس وزراء ماليزيا مهاتير بن محمد - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev
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أعلن مكتب رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد، اليوم الأربعاء، أن الفحوصات أثبتت إصابته بفيروس كورونا، لافتا إلى أنه تم نقله إلى مستشفى لمتابعة حالته.
وأوضح المكتب في بيان: "نقل مهاتير، البالغ من العمر 97 عاما، إلى المعهد الوطني للقلب من أجل أن يخضع للملاحظة خلال الأيام القليلة المقبلة وفق ما نصح الفريق الطبي".
ولم يفصح البيان عن أي تفاصيل بخصوص أعراضه أو حالته، وفقا لـ"رويترز".
ومن المعروف أن مهاتير قد تلقى 3 جرعات من اللقاحات المضادة لكورونا، آخرها كان في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وفقا لتصريحات أدلى بها مسؤولون في الحكومة في وقت سابق.
ويعاني مهاتير، الذي تولى رئاسة الوزراء لأكثر من عقدين، من مشاكل القلب.
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وكان رئيس الوزراء الماليزي السابق قد خضع لفحوصات طبية في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط من العام الحالي في المعهد الوطني لأمراض القلب.
ولم يذكر مهاتير ولا المعهد الوطني للقلب آنذاك الإجراء الذي خضع له، واكتفيا بالقول إنه أُدخل إلى وحدة العناية القلبية في المستشفى.
وتولى مهاتير محمد رئاسة وزراء ماليزيا لمدة 24 عاما وهي أطول فترة لرئيس وزراء في البلاد من 1981 - 2003، ثم مرة أخرى من 2018 - 2020.
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