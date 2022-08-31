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https://sputnikarabic.ae/20220831/بيسكوف-خطاب-بوتين-في-ميونيخ-كان-نداء-للحكام-والرؤساء-1067085940.html
بيسكوف: خطاب بوتين في ميونيخ كان نداء للحكام والرؤساء
بيسكوف: خطاب بوتين في ميونيخ كان نداء للحكام والرؤساء
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن خطاب ميونيخ الذي ألقاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عام 2007 لم يكن يتعلق بالمواجهة، بل كان تحذيرا ونداء... 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T10:27+0000
2022-08-31T10:27+0000
روسيا
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وقال بيسكوف للصحفيين بهذا الصدد: "خطاب ميونيخ هذا لا يتعلق بالمواجهة، لقد ناشد الحكام والخصوم، لكنه لم يقنعهم، هذا ليس لأننا لا نملك موهبة الإقناع، فبوتين لديه موهبة رائعة في الإقناع".وتابع بيسكوف "يجب قراءة خطاب ميونيخ بكامله وأنصحكم من وقت لآخر، عندما تثار أسئلة حول ما يحدث أن تقرأوا خطاب بوتين في ميونيخ، لأن هناك قوة إقناع مميزة".ويصادف العاشر من شباط / فبراير ذكرى مرور 15 سنة منذ أن ألقى بوتين خطابه الشهير في مؤتمر ميونيخ للأمن وانتقد خلاله بشدة السياسة الخارجية للولايات المتحدة وفكرة النظام العالمي أحادي القطب.
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بيسكوف: خطاب بوتين في ميونيخ كان نداء للحكام والرؤساء

10:27 GMT 31.08.2022
© Sputnik . Vitaly Belousovالكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
© Sputnik . Vitaly Belousov
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن خطاب ميونيخ الذي ألقاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عام 2007 لم يكن يتعلق بالمواجهة، بل كان تحذيرا ونداء للسياسيين الغربيين.
وقال بيسكوف للصحفيين بهذا الصدد: "خطاب ميونيخ هذا لا يتعلق بالمواجهة، لقد ناشد الحكام والخصوم، لكنه لم يقنعهم، هذا ليس لأننا لا نملك موهبة الإقناع، فبوتين لديه موهبة رائعة في الإقناع".
وتابع بيسكوف "يجب قراءة خطاب ميونيخ بكامله وأنصحكم من وقت لآخر، عندما تثار أسئلة حول ما يحدث أن تقرأوا خطاب بوتين في ميونيخ، لأن هناك قوة إقناع مميزة".
ويصادف العاشر من شباط / فبراير ذكرى مرور 15 سنة منذ أن ألقى بوتين خطابه الشهير في مؤتمر ميونيخ للأمن وانتقد خلاله بشدة السياسة الخارجية للولايات المتحدة وفكرة النظام العالمي أحادي القطب.
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