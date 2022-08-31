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تتارستان تعلن استعدادها توريد البضائع المختلفة إلى البحرين
تتارستان تعلن استعدادها توريد البضائع المختلفة إلى البحرين
أعلن رئيس جمهورية تتارستان، رستم مينيخانوف، استعداد منطقته تزويد دولة البحرين بالمنتجات البتروكيميائية والأدوية والمنتجات الزراعية. 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T13:40+0000
2022-08-31T13:40+0000
روسيا
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وجاءت تصريحات مينيخانوف، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع مع وزير النفط والبيئة البحريني، محمد بن مبارك بن دينة، في إطار منتدى تتارستان للكيماويات للنفط والغاز، قال خلالها: "مجموعة المنتجات التي يمكن توريدها للبحرين واسعة للغاية ومنها منتجات البتروكيميائية والهندسية ومعدات طبية ومنتجات زراعية".وأشار مينيخانوف إلى أن الدولة الروسية تولي اهتماما كبيرا بتطوير العلاقات مع مملكة البحرين، حيث تسعى تتارستان إلى المساهمة في تطوير التعاون في إطار العلاقات الروسية البحرينية.وفي المقابل، شكر وزير النفط والبيئة البحريني رئيس جمهورية تتارستان على اهتمامه الشخصي بتطوير التعاون.
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روسيا
روسيا

تتارستان تعلن استعدادها توريد البضائع المختلفة إلى البحرين

13:40 GMT 31.08.2022
© Fotolia / Elena Petrovaمسجد "قول شريف" في قازان
مسجد قول شريف في قازان - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
© Fotolia / Elena Petrova
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أعلن رئيس جمهورية تتارستان، رستم مينيخانوف، استعداد منطقته تزويد دولة البحرين بالمنتجات البتروكيميائية والأدوية والمنتجات الزراعية.
وجاءت تصريحات مينيخانوف، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع مع وزير النفط والبيئة البحريني، محمد بن مبارك بن دينة، في إطار منتدى تتارستان للكيماويات للنفط والغاز، قال خلالها: "مجموعة المنتجات التي يمكن توريدها للبحرين واسعة للغاية ومنها منتجات البتروكيميائية والهندسية ومعدات طبية ومنتجات زراعية".
وأشار مينيخانوف إلى أن الدولة الروسية تولي اهتماما كبيرا بتطوير العلاقات مع مملكة البحرين، حيث تسعى تتارستان إلى المساهمة في تطوير التعاون في إطار العلاقات الروسية البحرينية.
وفي المقابل، شكر وزير النفط والبيئة البحريني رئيس جمهورية تتارستان على اهتمامه الشخصي بتطوير التعاون.
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