https://sputnikarabic.ae/20220831/تشيجوف-حزمة-العقوبات-الأوروبية-التالية-ضد-روسيا-ستكون-أشد-إيلاما-على-الاتحاد-الأوروبي-نفسه-1067103835.html
تشيجوف: حزمة العقوبات الأوروبية التالية ضد روسيا ستكون أشد إيلاما على الاتحاد الأوروبي نفسه
تشيجوف: حزمة العقوبات الأوروبية التالية ضد روسيا ستكون أشد إيلاما على الاتحاد الأوروبي نفسه
صرح المندوب الروسي الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيجوف، اليوم الأربعاء، بأن الحديث عن حزمة جديدة من العقوبات التي قد يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا... 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T15:51+0000
2022-08-31T15:51+0000
2022-08-31T15:51+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وفي هذا الصدد، قال تشيجوف، على هواء قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "إنه ما زالت هذه الأحاديث (حول حزمة جديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا) تحمل حتى الآن طابعاً افتراضياً. وكانت حزمة العقوبات التي تم تبنيها (قبل ذلك) بالفعل مؤلمة بالنسبة لاقتصاد الاتحاد الأوروبي، بما فيه الكفاية. وستكون الحزمة التالية أشد إيلاما بالنسبة للأوروبيين. ولذلك عليهم أن يفكروا مرتين قبل أن يتخذوا قرارهم".يذكر أنه سبق وفرض الاتحاد الأوروبي 7 حزمات من مختلف أنواع العقوبات على روسيا بهدف إلحاق أضرار أكثر شدة بالاقتصاد الروسي.ووفقا لما قاله سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، يوم 25 أغسطس/آب، فإن هناك حزمة ثامنة يستعد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار فرضها على روسيا الاتحادية.ويقال بأن هذه الحزمة قد تكون مقتصرة على العقوبات في قضية التأشيرات، كون هذه القضية أقل شأنا من القضايا الأخرى ولكنها في الوقت ذاته أشدها صخباً.
https://sputnikarabic.ae/20220831/الاتحاد-الأوروبي-يقرر-وقف-العمل-باتفاق-تيسير-إصدار-التأشيرة-مع-روسيا-1067094381.html
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روسيا, العالم
تشيجوف: حزمة العقوبات الأوروبية التالية ضد روسيا ستكون أشد إيلاما على الاتحاد الأوروبي نفسه
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صرح المندوب الروسي الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيجوف، اليوم الأربعاء، بأن الحديث عن حزمة جديدة من العقوبات التي قد يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا هو أمر افتراضي بطبيعته، وستكون (هذه الحزمة) أشد إيلاما من سابقاتها بالنسبة للأوروبيين أنفسهم.
موسكو - سبوتنيك. وفي هذا الصدد، قال تشيجوف، على هواء قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "إنه ما زالت هذه الأحاديث (حول حزمة جديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا) تحمل حتى الآن طابعاً افتراضياً. وكانت حزمة العقوبات التي تم تبنيها (قبل ذلك) بالفعل مؤلمة بالنسبة لاقتصاد الاتحاد الأوروبي، بما فيه الكفاية. وستكون الحزمة التالية أشد إيلاما بالنسبة للأوروبيين. ولذلك عليهم أن يفكروا مرتين قبل أن يتخذوا قرارهم".
يذكر أنه سبق وفرض الاتحاد الأوروبي 7 حزمات من مختلف أنواع العقوبات على روسيا بهدف إلحاق أضرار أكثر شدة بالاقتصاد الروسي.
ووفقا لما قاله سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، يوم 25 أغسطس/آب، فإن هناك حزمة ثامنة يستعد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار فرضها على روسيا الاتحادية
.
ويقال بأن هذه الحزمة قد تكون مقتصرة على العقوبات في قضية التأشيرات، كون هذه القضية أقل شأنا من القضايا الأخرى ولكنها في الوقت ذاته أشدها صخباً.