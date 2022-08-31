تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
06:48 GMT 31.08.2022
أكدت شركة "غازبروم" الروسية، صباح اليوم الأربعاء، أن إمدادات الغاز عبر أنابيب "نورد ستريم" توقفت بالكامل، حيث ستبدأ أعمال الصيانة المقررة في وحدة ضخ الغاز في محطة بورتوفايا.
06:20 GMT 31.08.2022
06:20 GMT 31.08.2022
كشف مركز التنسيق المشترك في اسطنبول، صباح اليوم الأربعاء، عن السماح لثلاث سفن محملة بالحبوب بمغادرة الموانئ الأوكرانية، وذلك ضمن إطار صفقة غذائية مع إحدى الدول.
وأصدر المركز بيانا رسميا وجاء فيه: "سمح مركز التنسيق المشترك بمغادرة ثلاث سفن تحمل إجمالا 107 آلاف طن من الحبوب ومنتجات غذائية أخرى كجزء من مبادرة حبوب البحر الأسود".
وأضاف البيان: " وستغادر السفن MARAN ASTRONOMER و LADY AILLAR اللتان تحملان 74500 و27000 طن من الذرة من ميناء يوجني إلى إسبانيا".
وتابع البيان: "كما ستنقل السفينة "هازارس" 5500 طن من الحبوب من نفس المحصول الزراعي من تشورنومورسك إلى تركيا".
06:20 GMT 31.08.2022