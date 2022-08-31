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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220831/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1067069119.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T06:29+0000
2022-08-31T06:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
قوات جمهورية لوغانسك الشعبية تشارك في معركة تحرير بلدة كاميشيفاخا في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

06:29 GMT 31.08.2022
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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06:48 GMT 31.08.2022
شركة "غازبروم" الروسية تؤكد إيقاف تشغيل "التيار الشمالي" بسبب الإصلاحات المجدولة
أكدت شركة "غازبروم" الروسية، صباح اليوم الأربعاء، أن إمدادات الغاز عبر أنابيب "نورد ستريم" توقفت بالكامل، حيث ستبدأ أعمال الصيانة المقررة في وحدة ضخ الغاز في محطة بورتوفايا.
06:20 GMT 31.08.2022
آلية ترميناتور - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مدرعة "ترميناتور" الروسية تظهر مناعتها ضد صواريخ الناتو
05:40 GMT
06:20 GMT 31.08.2022
ثلاث سفن تغادر موانئ أوكرانيا محملة بالحبوب
كشف مركز التنسيق المشترك في اسطنبول، صباح اليوم الأربعاء، عن السماح لثلاث سفن محملة بالحبوب بمغادرة الموانئ الأوكرانية، وذلك ضمن إطار صفقة غذائية مع إحدى الدول.
وأصدر المركز بيانا رسميا وجاء فيه: "سمح مركز التنسيق المشترك بمغادرة ثلاث سفن تحمل إجمالا 107 آلاف طن من الحبوب ومنتجات غذائية أخرى كجزء من مبادرة حبوب البحر الأسود".
وأضاف البيان: " وستغادر السفن MARAN ASTRONOMER و LADY AILLAR اللتان تحملان 74500 و27000 طن من الذرة من ميناء يوجني إلى إسبانيا".
وتابع البيان: "كما ستنقل السفينة "هازارس" 5500 طن من الحبوب من نفس المحصول الزراعي من تشورنومورسك إلى تركيا".
06:20 GMT 31.08.2022
محطة نووية للطاقة الكهربائية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
وفد الوكالة الذرية يغادر كييف باتجاه محطة زابوروجيه النووية
04:42 GMT
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