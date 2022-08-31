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تفجير يستهدف سيارة لمسلحي طالبان شمالي العاصمة الأفغانية كابول
تفجير يستهدف سيارة لمسلحي طالبان شمالي العاصمة الأفغانية كابول
أفاد شهود عيان لوكالة "سبوتنيك" بأن انفجارا استهدف سيارة تُقل مسلحي حركة "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية) في منطقة سركوتل... 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T13:53+0000
2022-08-31T13:53+0000
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كابول - سبوتنيك. وقال شهود العيان لـ"سبوتنيك": "انفجار في منطقة سركوتل خيرخان من المنطقة الأمنية السابعة عشرة في مدينة كابول، وقع قرابة الساعة الخامسة من مساء اليوم [بالتوقيت المحلي] واستهدف قافلة لطالبان". وأوضحت المصادر أن "سيارة تابعة لطالبان استهدفت بانفجار أثناء تحركها من مطار باغرام إلى كابول بعد مشاركتها في احتفال بمناسبة مرور عام على انسحاب القوات الأمريكية من البلاد".
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العالم

تفجير يستهدف سيارة لمسلحي طالبان شمالي العاصمة الأفغانية كابول

13:53 GMT 31.08.2022
© AFP 2022 / Bulent Kilicزيارة مدير التربية البدنية والرياضة بحركة "طالبان بشير أحمد رستمزاي لصالة رياضية في كابول، أفغانستان 14 سبتمبر 2021
زيارة مدير التربية البدنية والرياضة بحركة طالبان بشير أحمد رستمزاي لصالة رياضية في كابول، أفغانستان 14 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
© AFP 2022 / Bulent Kilic
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أفاد شهود عيان لوكالة "سبوتنيك" بأن انفجارا استهدف سيارة تُقل مسلحي حركة "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية) في منطقة سركوتل خيرخان شمالي العاصمة الأفغانية كابول، دون ورود أنباء عن عدد الضحايا.
كابول - سبوتنيك. وقال شهود العيان لـ"سبوتنيك": "انفجار في منطقة سركوتل خيرخان من المنطقة الأمنية السابعة عشرة في مدينة كابول، وقع قرابة الساعة الخامسة من مساء اليوم [بالتوقيت المحلي] واستهدف قافلة لطالبان".
وأوضحت المصادر أن "سيارة تابعة لطالبان استهدفت بانفجار أثناء تحركها من مطار باغرام إلى كابول بعد مشاركتها في احتفال بمناسبة مرور عام على انسحاب القوات الأمريكية من البلاد".
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