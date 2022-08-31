https://sputnikarabic.ae/20220831/تلفزيون-تيغراي-قتلى-وجرحى-إثر-قصف-القوات-الإثيوبية-مستشفى-ميكيلي-العام-باستخدام-طائرة-مسيرة-1067072618.html
تلفزيون تيغراي: قتلى وجرحى إثر قصف القوات الإثيوبية مستشفى ميكيلي العام باستخدام طائرة مسيرة
تلفزيون تيغراي: قتلى وجرحى إثر قصف القوات الإثيوبية مستشفى ميكيلي العام باستخدام طائرة مسيرة
أفاد تلفزيون إقليم تيغراي، شمالي إثيوبيا، اليوم الأربعاء، بسقوط قتلى وجرحى إثر قصف القوات الحكومية المستشفى المركزي بعاصمة الإقليم ميكيلي باستخدام طائرة مسيرة،... 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T08:12+0000
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2022-08-31T08:12+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وذكر تلفزيون تيغراي، عبر تويتر "شنت الحكومة الإثيوبية الليلة الماضية هجومًا بطائرة مسيرة استهدف مستشفى ميكيلي العام ثلاث مرات".وأضاف أنه "يجري حاليا حصر أعداد الضحايا".وتجددت المعارك في 24 أغسطس/ آب الجاري، بين الجيش الفيدرالي ومسلحي تيغراي بعد هدنة استمرت 5 أشهر، مع تبادل الاتهامات بإشعال المواجهات.وبعد هزيمتهم أمام الجيش الإثيوبي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، استعاد مسلحو الجبهة السيطرة على غالبية المنطقة إثر هجوم مضاد جعلهم يقتربون من العاصمة أديس ابابا، في منتصف العام 2021.
https://sputnikarabic.ae/20220830/قوات-جبهة-تيغراي-تؤكد-مواصلة-التقدم-شمالا-رغم-انفتاحها-على-التفاوض-مع-آبي-أحمد--1067053105.html
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العمليات العسكرية في تيغراي, أخبار إثيوبيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار المناخ في العالم, حول العالم
العمليات العسكرية في تيغراي, أخبار إثيوبيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار المناخ في العالم, حول العالم
تلفزيون تيغراي: قتلى وجرحى إثر قصف القوات الإثيوبية مستشفى ميكيلي العام باستخدام طائرة مسيرة
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أفاد تلفزيون إقليم تيغراي، شمالي إثيوبيا، اليوم الأربعاء، بسقوط قتلى وجرحى إثر قصف القوات الحكومية المستشفى المركزي بعاصمة الإقليم ميكيلي باستخدام طائرة مسيرة، وذلك في ظل تجدد الأعمال العسكرية بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي بعد فترة هدوء دامت بضعة أشهر.
القاهرة - سبوتنيك. وذكر تلفزيون تيغراي، عبر تويتر "شنت الحكومة الإثيوبية الليلة الماضية هجومًا بطائرة مسيرة استهدف مستشفى ميكيلي العام ثلاث مرات".
وأضاف أنه "يجري حاليا حصر أعداد الضحايا".
وتجددت المعارك في 24 أغسطس/ آب الجاري، بين الجيش الفيدرالي ومسلحي تيغراي بعد هدنة استمرت 5 أشهر، مع تبادل الاتهامات بإشعال المواجهات.
وبعد هزيمتهم أمام الجيش الإثيوبي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، استعاد مسلحو الجبهة السيطرة على غالبية المنطقة إثر هجوم مضاد جعلهم يقتربون من العاصمة أديس ابابا، في منتصف العام 2021.