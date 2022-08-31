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https://sputnikarabic.ae/20220831/تمساح-ومجموعة-طيور-من-بينها-نسر-في-صراع-على-سمكة-فيديو--1067115697.html
تمساح ومجموعة طيور من بينها نسر في "صراع على سمكة"... فيديو
تمساح ومجموعة طيور من بينها نسر في "صراع على سمكة"... فيديو
رصد أحد زوار حديقة كروجر الوطنية في جنوب أفريقيا ما وصف بـ"المعركة الملحمية" على فريسة صغيرة، خاضها نسر وتمساح ومجموعة طيور من أجل سمكة. 31.08.2022, سبوتنيك عربي
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ونجح مالك الحزين أحمر الرأس، بصيد سمكة، لكنه قرر التباهي بها قبل تناولها، حيث أمسك السمكة بمنقاره ورفعها عليا، لترصدها عين النسر الأفريقي السمكي الأبيض الرأس، فقرر الطائر المفترس الحصول على وجبة صغيرة بلا تكبد عناء الصيد، لتبدأ المشكلة.وحاول النسر إبعاد المالك الحزين أحمر الرأس عن سمكته، وبالفعل استطاع استخدام نفوذه القوي في عالم الحيوان لإبعاده مسافة أمتار، ليستغل فوج آخر من اللقالق البيضاء السوداء الرأس المعركة، ويسيطر أحدها على الغنيمة.وتسببت لزوجة السمكة بمعاناة الأخير عند محاولة التقاطها بمنقاره الطويل، ليدخل تمساحان كبيران حلبة "المعركة" عن طريق التسلسل عبر المياه، لكن اللقلق استطاع أخيرا ابتلاع الفريسة والنجاة بريشه على ما يبدو، لتنتهي هذه "الأزمة الحيوانية" على ضفاف إحدى البرك النهرية في المنتزه.
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نادي الفيديو, مجتمع
نادي الفيديو, مجتمع

تمساح ومجموعة طيور من بينها نسر في "صراع على سمكة"... فيديو

20:19 GMT 31.08.2022 (تم التحديث: 20:20 GMT 31.08.2022)
© Photo / pixabay/RenoBerangerرأس تمساح يظهر من أسفل المياه
رأس تمساح يظهر من أسفل المياه - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
© Photo / pixabay/RenoBeranger
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رصد أحد زوار حديقة كروجر الوطنية في جنوب أفريقيا ما وصف بـ"المعركة الملحمية" على فريسة صغيرة، خاضها نسر وتمساح ومجموعة طيور من أجل سمكة.
ونجح مالك الحزين أحمر الرأس، بصيد سمكة، لكنه قرر التباهي بها قبل تناولها، حيث أمسك السمكة بمنقاره ورفعها عليا، لترصدها عين النسر الأفريقي السمكي الأبيض الرأس، فقرر الطائر المفترس الحصول على وجبة صغيرة بلا تكبد عناء الصيد، لتبدأ المشكلة.
وحاول النسر إبعاد المالك الحزين أحمر الرأس عن سمكته، وبالفعل استطاع استخدام نفوذه القوي في عالم الحيوان لإبعاده مسافة أمتار، ليستغل فوج آخر من اللقالق البيضاء السوداء الرأس المعركة، ويسيطر أحدها على الغنيمة.
وتسببت لزوجة السمكة بمعاناة الأخير عند محاولة التقاطها بمنقاره الطويل، ليدخل تمساحان كبيران حلبة "المعركة" عن طريق التسلسل عبر المياه، لكن اللقلق استطاع أخيرا ابتلاع الفريسة والنجاة بريشه على ما يبدو، لتنتهي هذه "الأزمة الحيوانية" على ضفاف إحدى البرك النهرية في المنتزه.
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