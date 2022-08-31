https://sputnikarabic.ae/20220831/تمساح-ومجموعة-طيور-من-بينها-نسر-في-صراع-على-سمكة-فيديو--1067115697.html
تمساح ومجموعة طيور من بينها نسر في "صراع على سمكة"... فيديو
تمساح ومجموعة طيور من بينها نسر في "صراع على سمكة"... فيديو
رصد أحد زوار حديقة كروجر الوطنية في جنوب أفريقيا ما وصف بـ"المعركة الملحمية" على فريسة صغيرة، خاضها نسر وتمساح ومجموعة طيور من أجل سمكة. 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T20:19+0000
2022-08-31T20:19+0000
2022-08-31T20:20+0000
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ونجح مالك الحزين أحمر الرأس، بصيد سمكة، لكنه قرر التباهي بها قبل تناولها، حيث أمسك السمكة بمنقاره ورفعها عليا، لترصدها عين النسر الأفريقي السمكي الأبيض الرأس، فقرر الطائر المفترس الحصول على وجبة صغيرة بلا تكبد عناء الصيد، لتبدأ المشكلة.وحاول النسر إبعاد المالك الحزين أحمر الرأس عن سمكته، وبالفعل استطاع استخدام نفوذه القوي في عالم الحيوان لإبعاده مسافة أمتار، ليستغل فوج آخر من اللقالق البيضاء السوداء الرأس المعركة، ويسيطر أحدها على الغنيمة.وتسببت لزوجة السمكة بمعاناة الأخير عند محاولة التقاطها بمنقاره الطويل، ليدخل تمساحان كبيران حلبة "المعركة" عن طريق التسلسل عبر المياه، لكن اللقلق استطاع أخيرا ابتلاع الفريسة والنجاة بريشه على ما يبدو، لتنتهي هذه "الأزمة الحيوانية" على ضفاف إحدى البرك النهرية في المنتزه.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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نادي الفيديو, مجتمع
تمساح ومجموعة طيور من بينها نسر في "صراع على سمكة"... فيديو
20:19 GMT 31.08.2022 (تم التحديث: 20:20 GMT 31.08.2022) تابعنا عبر
رصد أحد زوار حديقة كروجر الوطنية في جنوب أفريقيا ما وصف بـ"المعركة الملحمية" على فريسة صغيرة، خاضها نسر وتمساح ومجموعة طيور من أجل سمكة.
ونجح مالك الحزين أحمر الرأس، بصيد سمكة، لكنه قرر التباهي بها قبل تناولها، حيث أمسك السمكة بمنقاره ورفعها عليا، لترصدها عين النسر الأفريقي السمكي الأبيض الرأس، فقرر الطائر المفترس الحصول على وجبة صغيرة بلا تكبد عناء الصيد، لتبدأ المشكلة.
وحاول النسر إبعاد المالك الحزين أحمر الرأس عن سمكته، وبالفعل استطاع استخدام نفوذه القوي في عالم الحيوان لإبعاده مسافة أمتار، ليستغل فوج آخر من اللقالق البيضاء السوداء الرأس المعركة، ويسيطر أحدها على الغنيمة.
وتسببت لزوجة السمكة بمعاناة الأخير عند محاولة التقاطها بمنقاره الطويل، ليدخل تمساحان كبيران حلبة "المعركة" عن طريق التسلسل عبر المياه، لكن اللقلق استطاع أخيرا ابتلاع الفريسة والنجاة بريشه على ما يبدو، لتنتهي هذه "الأزمة الحيوانية" على ضفاف إحدى البرك النهرية في المنتزه.