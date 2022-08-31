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توجيه أميري بشأن فيديو أحداث دار أيتام خميس مشيط في السعودية
توجيه أميري بشأن فيديو أحداث دار أيتام خميس مشيط في السعودية
أعلنت السلطات السعودية، اليوم الأربعاء، فتح تحقيق حول مقاطع فيديو متداولة بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، قيل إنها "توثق اعتداء رجال أمن على فتيات في... 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T08:54+0000
2022-08-31T08:54+0000
أخبار السعودية اليوم
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وقالت إمارة منطقة عسير، إنه "إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل لفيديوهات وصور تظهر حادثة داخل دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط، فإنه قد صدر توجيه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، بتشكيل لجنة للوقوف على الحادثة، والتحقيق مع الأطراف كافة، وإحالة القضية لجهة الاختصاص".وتُظهر المقاطع المتداولة بشكل واسع في السعودية، مجموعة من الرجال يرتدون زي الأمن، وهم يعتدون على مجموعة من الفتيات في دار أيتام بخميس مشيط.وتصدّر وسم "أيتام خميس مشيط" أبرز المواضيع التي تفاعل عليها السعوديون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صباح اليوم الأربعاء، في الوقت الذي لم تقدم فيه إمارة عسير تفاصيل إضافية عن الحادثة.
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أخبار السعودية اليوم
أخبار السعودية اليوم

توجيه أميري بشأن فيديو أحداث دار أيتام خميس مشيط في السعودية

08:54 GMT 31.08.2022
© AP Photo / Hasan Jamaliسيارة تابعة إلى الشرطة السعودية
سيارة تابعة إلى الشرطة السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
© AP Photo / Hasan Jamali
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أعلنت السلطات السعودية، اليوم الأربعاء، فتح تحقيق حول مقاطع فيديو متداولة بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، قيل إنها "توثق اعتداء رجال أمن على فتيات في دار أيتام بمدينة خميس مشيط".
وقالت إمارة منطقة عسير، إنه "إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل لفيديوهات وصور تظهر حادثة داخل دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط، فإنه قد صدر توجيه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، بتشكيل لجنة للوقوف على الحادثة، والتحقيق مع الأطراف كافة، وإحالة القضية لجهة الاختصاص".
وتُظهر المقاطع المتداولة بشكل واسع في السعودية، مجموعة من الرجال يرتدون زي الأمن، وهم يعتدون على مجموعة من الفتيات في دار أيتام بخميس مشيط.
وتصدّر وسم "أيتام خميس مشيط" أبرز المواضيع التي تفاعل عليها السعوديون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صباح اليوم الأربعاء، في الوقت الذي لم تقدم فيه إمارة عسير تفاصيل إضافية عن الحادثة.
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