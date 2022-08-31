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ثلاث سفن تغادر موانئ أوكرانيا محملة بالحبوب
ثلاث سفن تغادر موانئ أوكرانيا محملة بالحبوب
كشف مركز التنسيق المشترك في اسطنبول، صباح اليوم الأربعاء، عن السماح لثلاث سفن محملة بالحبوب بمغادرة الموانئ الأوكرانية، وذلك ضمن إطار صفقة غذائية مع إحدى... 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T05:20+0000
2022-08-31T05:41+0000
العالم
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وأصدر المركز بيانا رسميا وجاء فيه: "سمح مركز التنسيق المشترك بمغادرة ثلاث سفن تحمل إجمالا 107 آلاف طن من الحبوب ومنتجات غذائية أخرى كجزء من مبادرة حبوب البحر الأسود". وأضاف البيان: " وستغادر السفن MARAN ASTRONOMER و LADY AILLAR اللتان تحملان 74500 و27000 طن من الذرة من ميناء يوجني إلى إسبانيا".وتابع البيان: "كما ستنقل السفينة "هازارس" 5500 طن من الحبوب من نفس المحصول الزراعي من تشورنومورسك إلى تركيا".يذكر أنه في 22 يوليو/ يوليو الماضي، وقعت أوكرانيا وروسيا، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ؛ كما ستعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.وتوقفت عمليات الشحن من الموانئ الأوكرانية، مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس من بطش سلطات كييف، في 24 فبراير/ شباط الماضي.
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العالم
العالم

ثلاث سفن تغادر موانئ أوكرانيا محملة بالحبوب

05:20 GMT 31.08.2022 (تم التحديث: 05:41 GMT 31.08.2022)
© AFP 2022 / Robert Gonzagaسفينة شحن
سفينة شحن - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
© AFP 2022 / Robert Gonzaga
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كشف مركز التنسيق المشترك في اسطنبول، صباح اليوم الأربعاء، عن السماح لثلاث سفن محملة بالحبوب بمغادرة الموانئ الأوكرانية، وذلك ضمن إطار صفقة غذائية مع إحدى الدول.
وأصدر المركز بيانا رسميا وجاء فيه: "سمح مركز التنسيق المشترك بمغادرة ثلاث سفن تحمل إجمالا 107 آلاف طن من الحبوب ومنتجات غذائية أخرى كجزء من مبادرة حبوب البحر الأسود".
وأضاف البيان: " وستغادر السفن MARAN ASTRONOMER و LADY AILLAR اللتان تحملان 74500 و27000 طن من الذرة من ميناء يوجني إلى إسبانيا".
وتابع البيان: "كما ستنقل السفينة "هازارس" 5500 طن من الحبوب من نفس المحصول الزراعي من تشورنومورسك إلى تركيا".
يذكر أنه في 22 يوليو/ يوليو الماضي، وقعت أوكرانيا وروسيا، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.
وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ؛ كما ستعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
وتوقفت عمليات الشحن من الموانئ الأوكرانية، مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس من بطش سلطات كييف، في 24 فبراير/ شباط الماضي.
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