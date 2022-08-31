https://sputnikarabic.ae/20220831/جو-بايدن-يعرب-عن-تعازيه-في-وفاة-ميخائيل-غورباتشوف-1067067242.html
جو بايدن يعرب عن تعازيه في وفاة ميخائيل غورباتشوف
جو بايدن يعرب عن تعازيه في وفاة ميخائيل غورباتشوف
قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن تعازيه لعائلة وأصدقاء الرئيس السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف وقال إن غورباتشوف كان رجلا ذا رؤية رائعة. 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T02:58+0000
2022-08-31T02:58+0000
2022-08-31T02:58+0000
روسيا
غورباتشوف
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موسكو- سبوتنيك. وقال بايدن في بيان: "كان ميخائيل غورباتشوف رجلا ذا رؤية رائعة. عندما وصل إلى السلطة، استمرت الحرب الباردة لما يقرب من 40 عاما والشيوعية لفترة أطول، مع عواقب مدمرة".وأضاف البيان: كان لدى عدد قليل من المسؤولين السوفييت رفيعي المستوى الشجاعة للاعتراف بأن الأمور بحاجة إلى التغيير. بصفتي عضوا في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، رأيته يفعل ذلك وأكثر من ذلك".وفي وقت سابق، مساء الثلاثاء، أعلن المستشفى المركزي السريري عن وفاة آخر الأمناء العامين للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي ورئيسه الأوحد ميخائيل غورباتشوف عن عمر يناهز 91 عاما.وقال بيان المستشفى: "توفي ميخائيل سيرغيفيتش غورباتشوف مساء اليوم بعد صراع طويل مع المرض".والتحق غورباتشوف بالحزب الشيوعي في عام 1952، ومنذ عام 1971 كان عضوا في اللجنة المركزية، وتم انتخابه كآخر أمين عام للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي في عام 1985 بعد وفاة كونستانتين تشيرنينكو.ويعتبر غورباتشوف أول وآخر رئيس للاتحاد السوفيتي، حيث انتخب في مارس/آذار 1990، واستقال في 25 ديسمبر/كانون الأول 1991.وحاز غورباتشوف على جائزة نوبل للسلام عام 1990، وبعد ترك رئاسة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية، انخرط في الأنشطة الاجتماعية والأدبية.
https://sputnikarabic.ae/20220830/بوتين-يعرب-عن-تعازيه-في-وفاة-ميخائيل-غورباتشوف-1067066683.html
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روسيا, غورباتشوف
جو بايدن يعرب عن تعازيه في وفاة ميخائيل غورباتشوف
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قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن تعازيه لعائلة وأصدقاء الرئيس السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف وقال إن غورباتشوف كان رجلا ذا رؤية رائعة.
موسكو- سبوتنيك
. وقال بايدن في بيان: "كان ميخائيل غورباتشوف رجلا ذا رؤية رائعة. عندما وصل إلى السلطة، استمرت الحرب الباردة لما يقرب من 40 عاما والشيوعية لفترة أطول، مع عواقب مدمرة".
وأضاف البيان: كان لدى عدد قليل من المسؤولين السوفييت رفيعي المستوى الشجاعة للاعتراف بأن الأمور بحاجة إلى التغيير. بصفتي عضوا في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، رأيته يفعل ذلك وأكثر من ذلك".
وفي وقت سابق، مساء الثلاثاء، أعلن المستشفى المركزي السريري عن وفاة آخر الأمناء العامين للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي ورئيسه الأوحد ميخائيل غورباتشوف عن عمر يناهز 91 عاما.
وقال بيان المستشفى: "توفي ميخائيل سيرغيفيتش غورباتشوف مساء اليوم بعد صراع طويل مع المرض".
والتحق غورباتشوف بالحزب الشيوعي في عام 1952، ومنذ عام 1971 كان عضوا في اللجنة المركزية، وتم انتخابه كآخر أمين عام للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي في عام 1985 بعد وفاة كونستانتين تشيرنينكو.
ويعتبر غورباتشوف أول وآخر رئيس للاتحاد السوفيتي، حيث انتخب في مارس/آذار 1990، واستقال في 25 ديسمبر/كانون الأول 1991.
وحاز غورباتشوف
على جائزة نوبل للسلام عام 1990، وبعد ترك رئاسة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية، انخرط في الأنشطة الاجتماعية والأدبية.