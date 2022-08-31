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"حزب الله": العدو يراوغ في ملف الترسيم ولبنان سيصل إلى حقوقه
"حزب الله": العدو يراوغ في ملف الترسيم ولبنان سيصل إلى حقوقه
قال رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" اللبناني، هاشم صفي الدين، اليوم الأربعاء، إن لبنان سيصل إلى حقوقه من خلال المسارات المتاحة. 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T18:27+0000
2022-08-31T18:27+0000
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ونقلت قناة المنار، مساء اليوم الأربعاء، عن هاشم صفي الدين، أن كلا من الإسرائيلي والأميركي يراوغان، وإسرائيل عجزت أمام المقاومة، وأن بلاده ذاهبة حتى الوصول إلى حقوقها.وشدد المسؤول في حزب الله على أن "الحزب لا يعلق على الإعلام الإسرائيلي، وحتى لو اختبأ العدو خلف إعلامه فهذا دليل ضعف ونحن نثق بأننا سنصل إلى حقوقنا باعتمادنا على قوة لبنان".وأوضح هاشم صفي الدين أن "العدو الإسرائيلي في حالة إرباك وخلال 10 سنوات كان يعمل لهذه اللحظة، وأحد أهم أسباب الأزمة في لبنان هو وجود النفط والغاز في بحره، وكان العدو يظن أن اللبنانيين ملتهون بالأزمة الاقتصادية لديهم، وعندما أتى موعد القطاف لدى العدو لم يستطع".وحول حقل كاريش للغاز الطبيعي في البحر المتوسط، أشار صفي الدين إلى أن "العدو الإسرائيلي صرف بين 10 و12 مليار دولار من أجل التنقيب في كاريش، وهو الآن مربك في هذا الملف، ومصلحتنا أن يكون الترسيم والتنقيب معا لأن الهدف والمهم هو التنقيب".وتصاعدت التوترات بين لبنان وإسرائيل في يونيو/ حزيران، عندما وصلت سفينة إنتاج استأجرتها إسرائيل بالقرب من حقل غاز كاريش البحري، الذي يؤكد لبنان أنه داخل المياه المتنازع عليها.قالت إسرائيل في 2 يوليو/ تموز، إنها أسقطت ثلاث طائرات مسيرة أطلقها "حزب الله" باتجاه كاريش. وقال أمين عام "حزب الله"، حسن نصر الله، في 9 أغسطس/ آب، إن "اليد التي تصل إلى أي من هذه الثروة ستقطع".
https://sputnikarabic.ae/20220830/فياض-وحجار-وزيران-لبنانيان-يرميان-الحجارة-باتجاه-إسرائيل-صور-1067064800.html
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أخبار العالم العربي, أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار العالم العربي, أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم

"حزب الله": العدو يراوغ في ملف الترسيم ولبنان سيصل إلى حقوقه

18:27 GMT 31.08.2022
© Sputnik . Abedal Kader Albaiتظاهرة اللبنانيين على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، لبنان 16 مايو 2021
تظاهرة اللبنانيين على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، لبنان 16 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
© Sputnik . Abedal Kader Albai
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قال رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" اللبناني، هاشم صفي الدين، اليوم الأربعاء، إن لبنان سيصل إلى حقوقه من خلال المسارات المتاحة.
ونقلت قناة المنار، مساء اليوم الأربعاء، عن هاشم صفي الدين، أن كلا من الإسرائيلي والأميركي يراوغان، وإسرائيل عجزت أمام المقاومة، وأن بلاده ذاهبة حتى الوصول إلى حقوقها.
تظاهرة اللبنانيين على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، لبنان 16 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
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أمس, 20:47 GMT
وشدد المسؤول في حزب الله على أن "الحزب لا يعلق على الإعلام الإسرائيلي، وحتى لو اختبأ العدو خلف إعلامه فهذا دليل ضعف ونحن نثق بأننا سنصل إلى حقوقنا باعتمادنا على قوة لبنان".
وأوضح هاشم صفي الدين أن "العدو الإسرائيلي في حالة إرباك وخلال 10 سنوات كان يعمل لهذه اللحظة، وأحد أهم أسباب الأزمة في لبنان هو وجود النفط والغاز في بحره، وكان العدو يظن أن اللبنانيين ملتهون بالأزمة الاقتصادية لديهم، وعندما أتى موعد القطاف لدى العدو لم يستطع".
وحول حقل كاريش للغاز الطبيعي في البحر المتوسط، أشار صفي الدين إلى أن "العدو الإسرائيلي صرف بين 10 و12 مليار دولار من أجل التنقيب في كاريش، وهو الآن مربك في هذا الملف، ومصلحتنا أن يكون الترسيم والتنقيب معا لأن الهدف والمهم هو التنقيب".
وتصاعدت التوترات بين لبنان وإسرائيل في يونيو/ حزيران، عندما وصلت سفينة إنتاج استأجرتها إسرائيل بالقرب من حقل غاز كاريش البحري، الذي يؤكد لبنان أنه داخل المياه المتنازع عليها.
قالت إسرائيل في 2 يوليو/ تموز، إنها أسقطت ثلاث طائرات مسيرة أطلقها "حزب الله" باتجاه كاريش. وقال أمين عام "حزب الله"، حسن نصر الله، في 9 أغسطس/ آب، إن "اليد التي تصل إلى أي من هذه الثروة ستقطع".
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