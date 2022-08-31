https://sputnikarabic.ae/20220831/دراسة-تشجع-على-شرب-الحليب-للوقاية-من-خطر-قاتل-1067111061.html
دراسة تشجع على شرب الحليب للوقاية من خطر قاتل
دراسة تشجع على شرب الحليب للوقاية من خطر قاتل
شجعت دراسة طبية بريطانية، على شرب الحليب بانتظام، مشيرة إلى أن ذلك يساعد في تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T16:48+0000
2022-08-31T16:48+0000
2022-08-31T16:49+0000
مجتمع
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ونقلت صحيفة "إرم" أن الدراسة أشارت إلى احتواء الحليب على مادة تخفض تراكم الصفائح الدموية، ما يقي من السكتة الدماغية التي تسبب انقطاع إمداد الدم عن جزء من الدماغ.وأوردت نتائج الدراسة أن الحليب يمكن أن يقي من هذه الحالة، وسواء تم شربه بمفرده أو مع إضافة القليل منه إلى الشاي فإن شرب الحليب مفيد للغاية للصحة العامة.ونفت الدراسة ربط شرب الحليب بارتفاع نسبة الكوليسترول، وتقول الدكتورة ناتالي كوموفا من مؤسسة "جاست سي بي دي" الصحية في لندن: "تشير الدراسات المختلفة إلى أن الحليب يمكن أن يقلل من خطر متلازمة التمثيل الغذائي، التي تحتوي على عوامل الخطر التي تزيد من التعرض للسكتة الدماغية والسكري من النوع 2".وكانت دراسة قد نشرت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 ذكرت أن شرب القهوة أو الشاي قد يكون مرتبطا بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف.ووجد باحثون في جامعة تيانجين الطبية في الصين أن الأشخاص الذين تناولوا من كوبين إلى 3 أكواب من القهوة، أو 3 إلى 5 أكواب من الشاي يوميا، أو مزيجا من 4 إلى 6 أكواب من كلا المشروبين، كانوا أقل عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية أو الخرف.
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مجتمع
دراسة تشجع على شرب الحليب للوقاية من خطر قاتل
16:48 GMT 31.08.2022 (تم التحديث: 16:49 GMT 31.08.2022) تابعنا عبر
شجعت دراسة طبية بريطانية، على شرب الحليب بانتظام، مشيرة إلى أن ذلك يساعد في تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.
ونقلت صحيفة
"إرم" أن الدراسة أشارت إلى احتواء الحليب على مادة تخفض تراكم الصفائح الدموية، ما يقي من السكتة الدماغية التي تسبب انقطاع إمداد الدم عن جزء من الدماغ.
وأوردت نتائج الدراسة أن الحليب يمكن أن يقي من هذه الحالة، وسواء تم شربه بمفرده أو مع إضافة القليل منه إلى الشاي فإن شرب الحليب مفيد للغاية للصحة العامة.
ونفت الدراسة ربط شرب الحليب بارتفاع نسبة الكوليسترول، وتقول الدكتورة ناتالي كوموفا من مؤسسة "جاست سي بي دي" الصحية في لندن: "تشير الدراسات المختلفة إلى أن الحليب يمكن أن يقلل من خطر متلازمة التمثيل الغذائي، التي تحتوي على عوامل الخطر التي تزيد من التعرض للسكتة الدماغية والسكري من النوع 2".
وأضافت كوموفا: "الحليب يحتوي على الكازين ما يحسن معدل امتصاص الكالسيوم للمساعدة في تقليل تراكم الصفائح الدموية".
وكانت دراسة قد نشرت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 ذكرت أن شرب القهوة أو الشاي قد يكون مرتبطا بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف.
ووجد باحثون في جامعة تيانجين الطبية في الصين أن الأشخاص الذين تناولوا من كوبين إلى 3 أكواب من القهوة، أو 3 إلى 5 أكواب من الشاي يوميا، أو مزيجا من 4 إلى 6 أكواب من كلا المشروبين، كانوا أقل عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية أو الخرف.