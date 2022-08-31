https://sputnikarabic.ae/20220831/دراسة-تشجع-على-شرب-الحليب-للوقاية-من-خطر-قاتل-1067111061.html

دراسة تشجع على شرب الحليب للوقاية من خطر قاتل

دراسة تشجع على شرب الحليب للوقاية من خطر قاتل

شجعت دراسة طبية بريطانية، على شرب الحليب بانتظام، مشيرة إلى أن ذلك يساعد في تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. 31.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-31T16:48+0000

2022-08-31T16:48+0000

2022-08-31T16:49+0000

مجتمع

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102139/70/1021397070_0:19:1000:582_1920x0_80_0_0_106756c64f29d19c68228e352df1baa8.jpg

ونقلت صحيفة "إرم" أن الدراسة أشارت إلى احتواء الحليب على مادة تخفض تراكم الصفائح الدموية، ما يقي من السكتة الدماغية التي تسبب انقطاع إمداد الدم عن جزء من الدماغ.وأوردت نتائج الدراسة أن الحليب يمكن أن يقي من هذه الحالة، وسواء تم شربه بمفرده أو مع إضافة القليل منه إلى الشاي فإن شرب الحليب مفيد للغاية للصحة العامة.ونفت الدراسة ربط شرب الحليب بارتفاع نسبة الكوليسترول، وتقول الدكتورة ناتالي كوموفا من مؤسسة "جاست سي بي دي" الصحية في لندن: "تشير الدراسات المختلفة إلى أن الحليب يمكن أن يقلل من خطر متلازمة التمثيل الغذائي، التي تحتوي على عوامل الخطر التي تزيد من التعرض للسكتة الدماغية والسكري من النوع 2".وكانت دراسة قد نشرت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 ذكرت أن شرب القهوة أو الشاي قد يكون مرتبطا بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف.ووجد باحثون في جامعة تيانجين الطبية في الصين أن الأشخاص الذين تناولوا من كوبين إلى 3 أكواب من القهوة، أو 3 إلى 5 أكواب من الشاي يوميا، أو مزيجا من 4 إلى 6 أكواب من كلا المشروبين، كانوا أقل عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية أو الخرف.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مجتمع