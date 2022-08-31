https://sputnikarabic.ae/20220831/رئيس-وزراء-اليابان-يشيد-بإسهام-غورباتشوف-في-إنشاء-عالم-خال-من-الأسلحة-النووية-1067070940.html
رئيس وزراء اليابان يشيد بإسهام غورباتشوف في إنشاء عالم خال من الأسلحة النووية
رئيس وزراء اليابان يشيد بإسهام غورباتشوف في إنشاء عالم خال من الأسلحة النووية
أعرب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عن تقديره لمساهمة ميخائيل غورباتشوف في جهود إنشاء عالم خال من الأسلحة النووية. 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T07:26+0000
2022-08-31T07:26+0000
2022-08-31T07:26+0000
العالم
مجتمع
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أفاد مراسل "سبوتنيك" بأن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أبلغ مؤتمرا صحفيا أنه يعبر عن تعازيه في وفاة الرئيس السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف الذي أدى دورا هاما في تسوية المشاكل المتعلقة بتقسيم أوروبا والمواجهة بين الغرب والشرق.وجاء في كلمة كيشيدوا أمام الصحفيين إن غورباتشوف هو الشخص الذي أنهى الحرب الباردة.وفي ظن كيشيدو فإن غورباتشوف حقق إنجازات كبيرة كزعيم عالمي وافق على ضرورة تدمير الأسلحة النووية.توفي ميخائيل غورباتشوف مساء الثلاثاء عن عمر يناهز 91 سنة. وحصل غورباتشوف في عام 1990 على جائزة نوبل للسلام. وتقرر منحه جائزة نوبل تقديرا لجهوده المبذولة لإقامة السلام بين الاتحاد السوفيتي والدول الغربية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, مجتمع
رئيس وزراء اليابان يشيد بإسهام غورباتشوف في إنشاء عالم خال من الأسلحة النووية
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أعرب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عن تقديره لمساهمة ميخائيل غورباتشوف في جهود إنشاء عالم خال من الأسلحة النووية.
أفاد مراسل "سبوتنيك" بأن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أبلغ مؤتمرا صحفيا أنه يعبر عن تعازيه في وفاة الرئيس السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف الذي أدى دورا هاما في تسوية المشاكل المتعلقة بتقسيم أوروبا والمواجهة بين الغرب والشرق.
وجاء في كلمة كيشيدوا أمام الصحفيين إن غورباتشوف هو الشخص الذي أنهى الحرب الباردة.
وفي ظن كيشيدو فإن غورباتشوف حقق إنجازات كبيرة كزعيم عالمي وافق على ضرورة تدمير الأسلحة النووية.
توفي ميخائيل غورباتشوف
مساء الثلاثاء عن عمر يناهز 91 سنة. وحصل غورباتشوف في عام 1990 على جائزة نوبل للسلام. وتقرر منحه جائزة نوبل تقديرا لجهوده المبذولة لإقامة السلام بين الاتحاد السوفيتي والدول الغربية.