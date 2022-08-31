https://sputnikarabic.ae/20220831/رسميا-الأهلي-المصري-يعلن-رحيل-مدربه-البرتغالي-سواريش-1067102903.html
رسميا... الأهلي المصري يعلن رحيل مدربه البرتغالي سواريش
رسميا... الأهلي المصري يعلن رحيل مدربه البرتغالي سواريش
أعلن النادي الأهلي المصري، اليوم الأربعاء، رحيل البرتغالي ريكاردو سواريش، عن قيادة الفريق الأحمر. 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T14:15+0000
2022-08-31T14:15+0000
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وأفاد بيان للنادي الأهلي، نشره عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، بأن "مجلس إدارة النادي يقدر الجهد الكبير الذي بذله سواريش ومساعديه في إطار محاولاتهم التي لم تتوقف سواء في التدريبات أو المباريات".يشار إلى أن سواريش تولى قيادة القلعة الحمراء نهاية يونيو/ حزيران الماضي، وذلك عقب رحيل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني والذي فسخ تعاقده بالاتفاق مع الإدارة.ولم يحقق سواريش مع النادي الأهلي أي بطولة، حيث خسر لقب نهائي كأس مصر النسخة الماضية على يد الغريم الزمالك بهدف مقابل هدفين.
https://sputnikarabic.ae/20220731/رسميا-نادي-قطر-يعلن-ضم-مدافع-الأهلي-المصري-1065806197.html
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مصر, أخبار مصر الآن, ماتش الأهلي اليوم, نادي الأهلي
مصر, أخبار مصر الآن, ماتش الأهلي اليوم, نادي الأهلي
رسميا... الأهلي المصري يعلن رحيل مدربه البرتغالي سواريش
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أعلن النادي الأهلي المصري، اليوم الأربعاء، رحيل البرتغالي ريكاردو سواريش، عن قيادة الفريق الأحمر.
وأفاد بيان للنادي الأهلي، نشره عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، بأن "مجلس إدارة النادي يقدر الجهد الكبير الذي بذله سواريش ومساعديه في إطار محاولاتهم التي لم تتوقف سواء في التدريبات أو المباريات".
يشار إلى أن سواريش تولى قيادة القلعة الحمراء نهاية يونيو/ حزيران الماضي، وذلك عقب رحيل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني والذي فسخ تعاقده بالاتفاق مع الإدارة.
ولم يحقق سواريش مع النادي الأهلي
أي بطولة، حيث خسر لقب نهائي كأس مصر النسخة الماضية على يد الغريم الزمالك بهدف مقابل هدفين.