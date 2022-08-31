https://sputnikarabic.ae/20220831/روسيا-ترحب-بخطط-رئيس-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-للوجود-الدائم-للمفتشين-في-زابوروجيه-1067086029.html
روسيا ترحب بخطط رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية للوجود الدائم للمفتشين في زابوروجيه
روسيا ترحب بخطط رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية للوجود الدائم للمفتشين في زابوروجيه
قال مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، إن روسيا ترحب بخطط المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي لإقامة حضور... 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T10:32+0000
2022-08-31T10:32+0000
2022-08-31T10:32+0000
روسيا
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/14/1066668611_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_c5432d05d21fb59bec01e97ce451a0fc.jpg
وكتب أوليانوف في قناته على "تلغرام": "أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، السيد رافائيل ماريانو غروسي، اليوم، خططه لإقامة حضور دائم لمختصي الوكالة في زابوروجيه. وروسيا ترحب بهذه النية".وقال أوليانوف إن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد توقف ليوم واحد في كييف وسلسلة من الاتصالات الثنائية مع السلطات الأوكرانية على مختلف المستويات، استأنفت اليوم الأربعاء التحرك نحو زابوروجيه.وعبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن أملها بأن زيارة البعثة الدولية للطاقة الذرية إلى زابوروجيه ستلجم كييف عن إحداث كارثة نووية.وقالت زاخاروفا خلال إفادة صحفية: "نأمل أن تساعد زيارة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر إجراؤها اليوم لمحطة الطاقة النووية في وقف رغبة السلطات الأوكرانية في إثارة كارثة نووية ووقف الابتزاز النووي".وصرح أوليانوف، في وقت سابق، أن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة رافائيل غروسي في طريقها إلى زابوروجيه.وأعلن وزير الطاقة الأوكراني، هيرمان غالوشينكو، أنه سيتم تنفيذ توصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تشغيل محطة زابوروجيه النووية بشرط إعادتها لسيطرة كييف.محطة زابوريجيه للطاقة النووية، التي تقع على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، هي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والإنتاج. ومنذ مارس/آذار تخضع المحطة لسيطرة الجيش الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20220831/موسكو-تأمل-من-زيارة-البعثة-الدولية-للطاقة-الذرية-إلى-زابوروجيه-إيقاف-سعي-كييف-لإحداث-كارثة-نووية-1067071596.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/14/1066668611_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5f8c2afe268f9bc7455f5b59981c7386.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الوكالة الدولية للطاقة الذرية
روسيا, الوكالة الدولية للطاقة الذرية
روسيا ترحب بخطط رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية للوجود الدائم للمفتشين في زابوروجيه
تابعنا عبر
قال مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، إن روسيا ترحب بخطط المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي لإقامة حضور دائم لمختصي الوكالة في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.
وكتب أوليانوف في قناته على "تلغرام": "أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، السيد رافائيل ماريانو غروسي، اليوم، خططه لإقامة حضور دائم لمختصي الوكالة في زابوروجيه. وروسيا ترحب بهذه النية".
وقال أوليانوف إن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد توقف ليوم واحد في كييف وسلسلة من الاتصالات الثنائية مع السلطات الأوكرانية على مختلف المستويات، استأنفت اليوم الأربعاء التحرك نحو زابوروجيه.
وعبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن أملها بأن زيارة البعثة الدولية للطاقة الذرية إلى زابوروجيه
ستلجم كييف عن إحداث كارثة نووية.
وقالت زاخاروفا خلال إفادة صحفية: "نأمل أن تساعد زيارة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر إجراؤها اليوم لمحطة الطاقة النووية في وقف رغبة السلطات الأوكرانية في إثارة كارثة نووية ووقف الابتزاز النووي".
وصرح أوليانوف، في وقت سابق، أن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة رافائيل غروسي في طريقها إلى زابوروجيه.
وأعلن وزير الطاقة الأوكراني، هيرمان غالوشينكو، أنه سيتم تنفيذ توصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية
بشأن تشغيل محطة زابوروجيه النووية بشرط إعادتها لسيطرة كييف.
محطة زابوريجيه للطاقة النووية، التي تقع على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، هي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والإنتاج. ومنذ مارس/آذار تخضع المحطة لسيطرة الجيش الروسي.