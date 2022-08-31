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https://sputnikarabic.ae/20220831/روسيا-تنشئ-ميدانا-لتجارب-الطائرات-المسيرة-1067069680.html
روسيا تنشئ ميدانا لتجارب الطائرات المسيرة
روسيا تنشئ ميدانا لتجارب الطائرات المسيرة
تشهد روسيا في وقت لاحق من عام 2022 افتتاح أول ميدان لتجارب الطائرات المسيرة. 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T06:33+0000
2022-08-31T06:38+0000
روسيا
علوم
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صرح مصدر إعلامي في مؤسسة "المبادرة التكنولوجية الوطنية" لـ"سبوتنيك" أنه تم إنشاء ميدان التجارب هذا لتمكين مخترعي وصانعي الطائرات المسيرة من اختبار طائراتهم والتثبت من قدراتها.يقع ميدان التجارب في مطار "أورلوفكا" الذي يبعد عن موسكو 160 كيلومترا.وتفقدته اللجنة الحكومية في الفترة 11 – 31 يوليو/ تموز، فوجدته جاهزا للعمل. وسيباشر ميدان التجارب الجديد عمله بشكل كامل في وقت لاحق من العام الجاري.وتضم مجموعة معدات ميدان التجارب "مختبرا طائرا" يرافق الطائرة الخاضعة للاختبار في الجو.ويحتوي ميدان التجارب على أماكن عمل مخترعي الطائرات المسيرة.
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روسيا, علوم
روسيا, علوم

روسيا تنشئ ميدانا لتجارب الطائرات المسيرة

06:33 GMT 31.08.2022 (تم التحديث: 06:38 GMT 31.08.2022)
© Sputnik . Александр Кондратюк / الذهاب إلى بنك الصورطائرة مسيرة
طائرة مسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
© Sputnik . Александр Кондратюк
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تشهد روسيا في وقت لاحق من عام 2022 افتتاح أول ميدان لتجارب الطائرات المسيرة.
صرح مصدر إعلامي في مؤسسة "المبادرة التكنولوجية الوطنية" لـ"سبوتنيك" أنه تم إنشاء ميدان التجارب هذا لتمكين مخترعي وصانعي الطائرات المسيرة من اختبار طائراتهم والتثبت من قدراتها.
يقع ميدان التجارب في مطار "أورلوفكا" الذي يبعد عن موسكو 160 كيلومترا.
وتفقدته اللجنة الحكومية في الفترة 11 – 31 يوليو/ تموز، فوجدته جاهزا للعمل. وسيباشر ميدان التجارب الجديد عمله بشكل كامل في وقت لاحق من العام الجاري.
وتضم مجموعة معدات ميدان التجارب "مختبرا طائرا" يرافق الطائرة الخاضعة للاختبار في الجو.
ويحتوي ميدان التجارب على أماكن عمل مخترعي الطائرات المسيرة.
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