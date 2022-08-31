https://sputnikarabic.ae/20220831/زيادة-فواتير-إصلاح-الطرق-في-المملكة-المتحدة-بنسبة-22-بعد-انخفاض-إمدادات-البيتومين-من-روسيا-1067092093.html
زيادة فواتير إصلاح الطرق في المملكة المتحدة بنسبة 22% بعد انخفاض إمدادات البيتومين من روسيا
زيادة فواتير إصلاح الطرق في المملكة المتحدة بنسبة 22% بعد انخفاض إمدادات البيتومين من روسيا
أعلنت الجمعية الحكومية المحلية التي تمثل أكثر من 350 مجلسا في إنجلترا وويلز أن تكاليف إصلاح الحفر في المملكة المتحدة زادت بنسبة 22% منذ بدء العملية العسكرية... 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T11:56+0000
2022-08-31T11:56+0000
2022-08-31T11:56+0000
العالم
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وقالت الجميعة: "لقد زادت تكلفة صيانة الطرق أيضًا، حيث شهد عدد من المجالس زيادة بنسبة 22 في المائة في تكلفة إصلاح الحفر، وتسوية سطح الطريق وتكاليف الصيانة الأخرى".وقبل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، تم استيراد حوالي 60% من البيتومين، المستخدم لإصلاح الحفر في جميع أنحاء البلاد، من روسيا، كما قالت الجمعية، مضيفة أنه يتعين على المجالس المحلية الآن تقنين إمدادات البيتومين وشرائه في الأسواق الأخرى، مما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف ومما يؤدي إلى تراكم كبير في إصلاح الطرق.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
زيادة فواتير إصلاح الطرق في المملكة المتحدة بنسبة 22% بعد انخفاض إمدادات البيتومين من روسيا
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أعلنت الجمعية الحكومية المحلية التي تمثل أكثر من 350 مجلسا في إنجلترا وويلز أن تكاليف إصلاح الحفر في المملكة المتحدة زادت بنسبة 22% منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث انخفضت واردات البيتومين من روسيا.
وقالت الجميعة: "لقد زادت تكلفة صيانة الطرق أيضًا، حيث شهد عدد من المجالس زيادة بنسبة 22 في المائة في تكلفة إصلاح الحفر، وتسوية سطح الطريق وتكاليف الصيانة الأخرى".
وقبل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، تم استيراد حوالي 60% من البيتومين، المستخدم لإصلاح الحفر في جميع أنحاء البلاد، من روسيا، كما قالت الجمعية، مضيفة أنه يتعين على المجالس المحلية الآن تقنين إمدادات البيتومين وشرائه في الأسواق الأخرى، مما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف ومما يؤدي إلى تراكم كبير في إصلاح الطرق.