https://sputnikarabic.ae/20220831/شاب-أمريكي-يهرب-من-شرطي-أثناء-تفتيش-سيارته-فيديو-1067089446.html
شاب أمريكي يهرب من شرطي أثناء تفتيش سيارته... فيديو
شاب أمريكي يهرب من شرطي أثناء تفتيش سيارته... فيديو
هرب شاب أمريكي من ضابط شرطة في ولاية فلوريدا، بعدما استوقفه الشرطي عند نقطة تفتيش. 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T10:55+0000
2022-08-31T10:55+0000
2022-08-31T11:06+0000
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وتداولت وسائل إعلام أمريكية مقطع فيديو يظهر الضابط بعدما أوقف شابا يدعى ديلان مورغان، يبلغ من العمر 19 عاما.وعندما سأله الضابط عما إذا كان بحوزته أي شيء، سلم كيسا من الماريغوانا، لكنه بعدها رفض الامتثال لتعليمات الضابط بإتاحة المجال له لتفتيش السيارة، وانطلق مسرعا رغم أن باب السيارة كان لا يزال مفتوحا.تشبث الشرطي بالسيارة أثناء تحركها إلا أن الشاب أصر على مواصلة السير بسرعة حتى سقط الشرطي واستمرت السيارة في طريقها.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
شاب أمريكي يهرب من شرطي أثناء تفتيش سيارته... فيديو
10:55 GMT 31.08.2022 (تم التحديث: 11:06 GMT 31.08.2022) تابعنا عبر
هرب شاب أمريكي من ضابط شرطة في ولاية فلوريدا، بعدما استوقفه الشرطي عند نقطة تفتيش.
وتداولت وسائل إعلام أمريكية مقطع فيديو يظهر الضابط بعدما أوقف شابا يدعى ديلان مورغان، يبلغ من العمر 19 عاما.
وعندما سأله الضابط عما إذا كان بحوزته أي شيء، سلم كيسا من الماريغوانا، لكنه بعدها رفض الامتثال لتعليمات الضابط بإتاحة المجال له لتفتيش السيارة، وانطلق مسرعا رغم أن باب السيارة كان لا يزال مفتوحا.
تشبث الشرطي بالسيارة أثناء تحركها إلا أن الشاب أصر على مواصلة السير بسرعة حتى سقط الشرطي واستمرت السيارة في طريقها.