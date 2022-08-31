https://sputnikarabic.ae/20220831/صحفيو-السودان-يؤسسون-نقابة-مستقلة-بعد-30-عاما-من-حلها-1067114143.html
صحفيو السودان يؤسسون نقابة مستقلة بعد 30 عاما من حلها
صحفيو السودان يؤسسون نقابة مستقلة بعد 30 عاما من حلها
أنشأ الصحافيون في السودان نقابة مستقلة لدعم حرية التعبير، بعد مرور 30 عاما على حلّ النقابات المستقلة في البلاد. 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T19:09+0000
2022-08-31T19:09+0000
2022-08-31T19:09+0000
أخبار السودان اليوم
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وجرى تشكيل النقابة عبر انتخابات نظمت، السبت الماضي، بمشاركة 1314 صحافيا في البلاد وخارجها، بحسب "فرانس برس".وهذه هي الانتخابات الأولى منذ أن حل الرئيس السابق عمر البشير النقابات عقب استيلائه على السلطة في عام 1989.واعتبر محمد عبد العزيز العضو في النقابة الجديدة أنها خطوة كبيرة على طريق بناء الدولة المدنية الديموقراطية التي يطمح في تحقيها الشعب السوداني.وفاز عبد المنعم ابو إدريس علي، الصحافي في وكالة "فرانس برس"، برئاسة مجلس النقابة المشكل من 39 عضوا.وعبرت منظمة "مراسلون بلا حدود" عن ترحيبها بهذه الخطوة التي وصفتها بـ"الإيجابية ".وتضع المنظمة السودان في المرتبة 151 من ضمن 180 دولة في تقريرها بشأن حرية الصحافة عن العام الحالي.يذكر أن مساحة حرية الصحافة شهدت تراجعا كبيرا خلال فترة حكم البشير الذي أطيح به عقب احتجاجات شعبية استمرت أشهر .في أعقاب سقوطه، شهدت حرية التعبير مساحة أوسع، وشوهد أشخاص في القنوات التلفزيونية المحلية يطالبون بالحكم المدني.كما نشرت مقالات تحمل الشعارات الاحتجاجية التي استخدمها المتظاهرون ضد البشير "حرية، سلام، وعدالة".
https://sputnikarabic.ae/20220710/الصحافة-الغربية-تشكك-في-استمرارية-دعم-أوكرانيا-لفترة-طويلة-1064928110.html
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أخبار السودان اليوم
صحفيو السودان يؤسسون نقابة مستقلة بعد 30 عاما من حلها
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أنشأ الصحافيون في السودان نقابة مستقلة لدعم حرية التعبير، بعد مرور 30 عاما على حلّ النقابات المستقلة في البلاد.
وجرى تشكيل النقابة عبر انتخابات نظمت، السبت الماضي، بمشاركة 1314 صحافيا في البلاد وخارجها، بحسب "فرانس برس".
وهذه هي الانتخابات الأولى منذ أن حل الرئيس السابق عمر البشير النقابات عقب استيلائه على السلطة في عام 1989.
واعتبر محمد عبد العزيز العضو في النقابة الجديدة
أنها خطوة كبيرة على طريق بناء الدولة المدنية الديموقراطية التي يطمح في تحقيها الشعب السوداني.
وفاز عبد المنعم ابو إدريس علي، الصحافي في وكالة "فرانس برس"، برئاسة مجلس النقابة المشكل من 39 عضوا.
وعبرت منظمة "مراسلون بلا حدود" عن ترحيبها بهذه الخطوة التي وصفتها بـ"الإيجابية ".
وتضع المنظمة السودان في المرتبة 151 من ضمن 180 دولة في تقريرها بشأن حرية الصحافة عن العام الحالي.
يذكر أن مساحة حرية الصحافة شهدت تراجعا كبيرا خلال فترة حكم البشير الذي أطيح به عقب احتجاجات شعبية استمرت أشهر .
في أعقاب سقوطه، شهدت حرية التعبير مساحة أوسع، وشوهد أشخاص في القنوات التلفزيونية المحلية يطالبون بالحكم المدني.
كما نشرت مقالات تحمل الشعارات الاحتجاجية التي استخدمها المتظاهرون ضد البشير "حرية، سلام، وعدالة".