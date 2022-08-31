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https://sputnikarabic.ae/20220831/صحيفة-مناورات-فوستوك-2022-ردا-من-روسيا-والصين-على-تصرفات-الدول-الغربية-1067110766.html
صحيفة: مناورات "فوستوك 2022" ردا من روسيا والصين على تصرفات الدول الغربية
صحيفة: مناورات "فوستوك 2022" ردا من روسيا والصين على تصرفات الدول الغربية
نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية أنه يمكن اعتبار التدريبات العسكرية الروسية الصينية المقبلة "فوستوك 2022" ردا من روسيا والصين على تصرفات الدول الغربية. 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T16:44+0000
2022-08-31T16:44+0000
روسيا
الصين
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وأضافت الصحيفة البريطانية: "يرسل (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين و(الرئيس الصيني) شي جين بينغ، تهديدا إلى الغرب، ويستعدان لحشد 50 ألف جندي في غضون 48 ساعة. أثارت التدريبات المعلنة مخاوف من احتمال تشكيل موسكو وبكين لتحالف عسكري رسمي".وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الدول الغربية تعمل فقط على تأجيج عدم الاستقرار العالمي، ذلك من خلال توريد الأسلحة إلى أوكرانيا وزيارات السياسيين الأمريكيين إلى تايوان.أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، يوم الاثنين الماضي، أن تدريبات "فوستوك-2022" (الشرق-2022)، التي ستجري في الفترة من الأول وحتى السابع من شهر سبتمبر/أيلول المقبل، تحمل طابعا دفاعيا، وليست موجهة ضد دول بعينها أو تحالفات عسكرية.وتضم الجيوش المشاركة ثاني وثالث أقوى جيشين في العالم وهما الجيش الروسي والجيش الصيني، إضافة إلى الهند، التي تمتلك رابع أقوى جيش في العالم، حسبما تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.وتنطلق "فوستوك - 2022" المعروفة أيضا بـ "الشرق - 2022"، غدا الخميس، في 7 ميادين تدريب في المنطقة العسكرية الشرقية وبحري أوخوتسك واليابان.ويبلغ عدد المشاركين فيها نحو 50 ألف عسكري ونحو 5 آلاف قطعة سلاح وعتاد عسكري بينها 140 طائرة و60 وحدة بحرية.
https://sputnikarabic.ae/20220829/الدفاع-الروسية-تدريبات-فوستوك-2022-ليست-موجهة-ضد-دول-بعينها-أو-تحالفات-عسكرية--1066994046.html
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روسيا, الصين, بريطانيا
روسيا, الصين, بريطانيا

صحيفة: مناورات "فوستوك 2022" ردا من روسيا والصين على تصرفات الدول الغربية

16:44 GMT 31.08.2022
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi / الذهاب إلى بنك الصورموكب المشاركين في المناورات العسكرية "فوستوك 2018"
موكب المشاركين في المناورات العسكرية فوستوك 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi
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نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية أنه يمكن اعتبار التدريبات العسكرية الروسية الصينية المقبلة "فوستوك 2022" ردا من روسيا والصين على تصرفات الدول الغربية.
وأضافت الصحيفة البريطانية: "يرسل (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين و(الرئيس الصيني) شي جين بينغ، تهديدا إلى الغرب، ويستعدان لحشد 50 ألف جندي في غضون 48 ساعة. أثارت التدريبات المعلنة مخاوف من احتمال تشكيل موسكو وبكين لتحالف عسكري رسمي".
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الدول الغربية تعمل فقط على تأجيج عدم الاستقرار العالمي، ذلك من خلال توريد الأسلحة إلى أوكرانيا وزيارات السياسيين الأمريكيين إلى تايوان.
أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، يوم الاثنين الماضي، أن تدريبات "فوستوك-2022" (الشرق-2022)، التي ستجري في الفترة من الأول وحتى السابع من شهر سبتمبر/أيلول المقبل، تحمل طابعا دفاعيا، وليست موجهة ضد دول بعينها أو تحالفات عسكرية.
وتضم الجيوش المشاركة ثاني وثالث أقوى جيشين في العالم وهما الجيش الروسي والجيش الصيني، إضافة إلى الهند، التي تمتلك رابع أقوى جيش في العالم، حسبما تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
وتنطلق "فوستوك - 2022" المعروفة أيضا بـ "الشرق - 2022"، غدا الخميس، في 7 ميادين تدريب في المنطقة العسكرية الشرقية وبحري أوخوتسك واليابان.
مناورات روسية هندية مشتركة إندرا-2017 في الحقل العسكري سيرغييفسكي في بريمورسكي كراي، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
الدفاع الروسية: تدريبات "فوستوك-2022" ليست موجهة ضد دول بعينها أو تحالفات عسكرية
29 أغسطس, 14:59 GMT
ويبلغ عدد المشاركين فيها نحو 50 ألف عسكري ونحو 5 آلاف قطعة سلاح وعتاد عسكري بينها 140 طائرة و60 وحدة بحرية.
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