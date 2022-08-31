https://sputnikarabic.ae/20220831/ضبط-54-تمساحا-مصريا-مهربا-في-مطار-طشقند--1067094149.html
ضبط 54 تمساحا مصريا مهربا في مطار طشقند
ضبط 54 تمساحا مصريا مهربا في مطار طشقند
أوقف ضباط الجمارك في مطار طشقند، عملية استيراد غير قانونية لـ 54 من صغار التماسيح القادمة من مصر، خلال عملية تفتيش روتينية. 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T12:30+0000
2022-08-31T12:30+0000
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وأفادت الخدمة الصحفية للجمارك في العاصمة الأوزبكستانية، طشقند، بالعثور على التماسيح الصغيرة في الحقائب الشخصية لأحد الركاب.وجاء في البيان الصادر عن الجمارك: "عثر موظفو مجمع الجمارك المتخصص بطشقند أيرو (مطار طشقند) أثناء القيام بتفتيش شخصي لأحد الركاب على متن رحلة القاهرة- طشقند، على 54 صغير تمساح في حقائبه الشخصية".وكانت الحاويات ملفوفة بورق القصدير بهدف تجنب اكتشافها من قبل ضباط الجمارك خلال فحص الحقائب عبر المسح الضوئي.يذكر أنه، لا يُسمح باستيراد وتصدير الحيوانات البرية في أوزبكستان إلا بإذن من لجنة حكومية متخصصة في هذا المجال.ويندرج تهريب الحيوانات في البلاد تحت بند "مخالفة التشريعات الجمركية" الذي ينص على عقوبة تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات لمرتكب المخالفة.
https://sputnikarabic.ae/20220830/وزير-المال-المصري-مستمرون-في-تدبير-احتياجات-المواطنين-من-القمح-والزيت-والمواد-البترولية-1067063891.html
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مجتمع, منوعات, العالم العربي
مجتمع, منوعات, العالم العربي
ضبط 54 تمساحا مصريا مهربا في مطار طشقند
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أوقف ضباط الجمارك في مطار طشقند، عملية استيراد غير قانونية لـ 54 من صغار التماسيح القادمة من مصر، خلال عملية تفتيش روتينية.
وأفادت الخدمة الصحفية للجمارك في العاصمة الأوزبكستانية، طشقند، بالعثور على التماسيح الصغيرة في الحقائب الشخصية لأحد الركاب.
وجاء في البيان الصادر عن الجمارك: "عثر موظفو مجمع الجمارك المتخصص بطشقند أيرو (مطار طشقند) أثناء القيام بتفتيش شخصي لأحد الركاب على متن رحلة القاهرة- طشقند، على 54 صغير تمساح في
حقائبه الشخصية".
وبحسب مسؤولي الجمارك، كانت هذه الزواحف مخبأة في عدة أوعية بلاستيكية وضعت بين الفواكه والخضروات.
وكانت الحاويات ملفوفة بورق القصدير بهدف تجنب اكتشافها من قبل ضباط الجمارك خلال فحص الحقائب عبر المسح الضوئي.
وأضافت لجنة الجمارك: "حاليا، يتم التحقيق في هذه الحادثة، وتم نقل التماسيح المكتشفة إلى حديقة حيوان طشقند".
يذكر أنه، لا يُسمح باستيراد وتصدير الحيوانات البرية في أوزبكستان إلا بإذن من لجنة حكومية متخصصة في هذا المجال.
ويندرج تهريب الحيوانات في البلاد تحت بند "مخالفة التشريعات الجمركية" الذي ينص على عقوبة تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات لمرتكب المخالفة.