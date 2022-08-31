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قطر تقرر عدم إلزام المواطنين والمقيمين والزائرين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة
قطر تقرر عدم إلزام المواطنين والمقيمين والزائرين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة
أصدر مجلس الوزراء القطري، اليوم الأربعاء، قرارا بعدم إلزام المواطنين والمقيمين والزائرين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة. 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T13:23+0000
2022-08-31T13:23+0000
قطر
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وحسب صحيفة "الشرق"، جاء ذلك خلال اجتماع المجلس اليوم برئاسة رئيس الوزراء خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني.ونص القرار الجديد على ما يلي:- عدم إلزام المواطنين والمقيمين والزائرين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة إلا في حالة تواجدهم داخل المنشآت الصحية أو استخدامهم لوسائل النقل العام.- يجب على جميع الموظفين والعاملين الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في الأماكن المغلقة والتواصل مع العملاء، ارتداء الكمامات أثناء فترة عملهم.- يعمل بهذا القرار اعتباراً من يوم الخميس الموافق 1 سبتمبر/أيلول 2022.ويأتي قرار مجلس الوزراء القطري بعد الاطلاع على تقرير وزارة الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بفيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد.
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قطر, أخبار قطر اليوم, العالم العربي, فيروس كورونا
قطر, أخبار قطر اليوم, العالم العربي, فيروس كورونا

قطر تقرر عدم إلزام المواطنين والمقيمين والزائرين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة

13:23 GMT 31.08.2022
© AP Photo / Kamran Jebreiliالدوحة، قطر
الدوحة، قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
© AP Photo / Kamran Jebreili
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أصدر مجلس الوزراء القطري، اليوم الأربعاء، قرارا بعدم إلزام المواطنين والمقيمين والزائرين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة.
وحسب صحيفة "الشرق"، جاء ذلك خلال اجتماع المجلس اليوم برئاسة رئيس الوزراء خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني.
ونص القرار الجديد على ما يلي:
- عدم إلزام المواطنين والمقيمين والزائرين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة إلا في حالة تواجدهم داخل المنشآت الصحية أو استخدامهم لوسائل النقل العام.
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- يجب على جميع الموظفين والعاملين الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في الأماكن المغلقة والتواصل مع العملاء، ارتداء الكمامات أثناء فترة عملهم.
- يعمل بهذا القرار اعتباراً من يوم الخميس الموافق 1 سبتمبر/أيلول 2022.
ويأتي قرار مجلس الوزراء القطري بعد الاطلاع على تقرير وزارة الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بفيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد.
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