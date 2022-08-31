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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220831/كييف-تستدر-المال-من-اليونسكو-1067073375.html
كييف تستدر المال من اليونسكو
كييف تستدر المال من اليونسكو
كشف وزير الثقافة في حكومة النظام الأوكراني، ألكسندر تكاتشينكو، أن كييف تتطلع إلى الحصول على معونة مالية من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة... 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T08:37+0000
2022-08-31T08:39+0000
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وزعم تكاتشينكو في تغريدة على حسابه في "تلغرام" أنه اتفق مع المديرة العامة لليونسكو أودري ازول، على تعميق التعاون.وتبين مما كتبه تكاتشينكو على "تلغرام" أن المقصود بتعميق التعاون تسريع الحصول على المال اللازم لسد احتياجات أوكرانيا "في المجال الثقافي" من اليونسكو.
https://sputnikarabic.ae/20220701/اليونيسكو-تدرج-طبقا-أوكرانيا-في-التراث-الثقافي-غير-المادي-1064501138.html
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

كييف تستدر المال من اليونسكو

08:37 GMT 31.08.2022 (تم التحديث: 08:39 GMT 31.08.2022)
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مقر اليونسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
© Sputnik . Poliakov
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كشف وزير الثقافة في حكومة النظام الأوكراني، ألكسندر تكاتشينكو، أن كييف تتطلع إلى الحصول على معونة مالية من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
وزعم تكاتشينكو في تغريدة على حسابه في "تلغرام" أنه اتفق مع المديرة العامة لليونسكو أودري ازول، على تعميق التعاون.
وتبين مما كتبه تكاتشينكو على "تلغرام" أن المقصود بتعميق التعاون تسريع الحصول على المال اللازم لسد احتياجات أوكرانيا "في المجال الثقافي" من اليونسكو.
حساء البورش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2022
اليونيسكو تدرج طبقا أوكرانيا في التراث الثقافي غير المادي
1 يوليو, 12:13 GMT
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