https://sputnikarabic.ae/20220831/كييف-تستدر-المال-من-اليونسكو-1067073375.html
كييف تستدر المال من اليونسكو
كييف تستدر المال من اليونسكو
كشف وزير الثقافة في حكومة النظام الأوكراني، ألكسندر تكاتشينكو، أن كييف تتطلع إلى الحصول على معونة مالية من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة... 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T08:37+0000
2022-08-31T08:37+0000
2022-08-31T08:39+0000
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وزعم تكاتشينكو في تغريدة على حسابه في "تلغرام" أنه اتفق مع المديرة العامة لليونسكو أودري ازول، على تعميق التعاون.وتبين مما كتبه تكاتشينكو على "تلغرام" أن المقصود بتعميق التعاون تسريع الحصول على المال اللازم لسد احتياجات أوكرانيا "في المجال الثقافي" من اليونسكو.
https://sputnikarabic.ae/20220701/اليونيسكو-تدرج-طبقا-أوكرانيا-في-التراث-الثقافي-غير-المادي-1064501138.html
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أخبار أوكرانيا
كييف تستدر المال من اليونسكو
08:37 GMT 31.08.2022 (تم التحديث: 08:39 GMT 31.08.2022) تابعنا عبر
كشف وزير الثقافة في حكومة النظام الأوكراني، ألكسندر تكاتشينكو، أن كييف تتطلع إلى الحصول على معونة مالية من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
وزعم تكاتشينكو في تغريدة على حسابه في "تلغرام
" أنه اتفق مع المديرة العامة لليونسكو أودري ازول، على تعميق التعاون.
وتبين مما كتبه تكاتشينكو على "تلغرام" أن المقصود بتعميق التعاون تسريع الحصول على المال اللازم لسد احتياجات أوكرانيا "في المجال الثقافي" من اليونسكو.