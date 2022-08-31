لافروف: العمل على وثيقة العلاقات بين روسيا وإيران في مرحلته الأخيرة فهي ذات أهمية إستراتيجية

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن العمل على وثيقة العلاقات بين روسيا وإيران في مرحلته الأخيرة، مؤكدًا على أنها ذات أهمية إستراتيجية.
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10:53 GMT 31.08.2022
لافروف: روسيا راضية تماما عن أحدث نص الاتفاقية بشأن استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة
10:49 GMT 31.08.2022
لافروف: أنا متأكد من أن نظامي الدفع الروسي والإيراني سيتم دمجهما في المستقبل القريب
10:47 GMT 31.08.2022
10:45 GMT 31.08.2022
عبد اللهيان: إيران مستعدة للمساعدة بأي شكل لضمان الأمن في منطقة محطة زاباروجيه للطاقة النووية
قال عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي عقب اللقاء بنظيره الروسي سيرغي لافروف، في موسكو: "إيران مستعدة للمساعدة بأي شكل لضمان الأمن في منطقة محطة زاباروجيi للطاقة النووية"، مضيفا أن إيران تلقت رسالة من أحد المسؤولين الأوروبيين حول العمليات القتالية في أوكرانيا حيث تمت مناقشتها في موسكو.
10:44 GMT 31.08.2022
عبد اللهيان: تلقينا رسالة من أحد المسؤولين الأوروبيين حول العمليات القتالية في أوكرانيا وناقشناها في موسكو
10:43 GMT 31.08.2022
لافروف: نحن راضون عن الطريقة التي تتطور بها علاقاتنا الثنائية، فهي تصل إلى مستوى نوعي جديد
10:40 GMT 31.08.2022
لافروف:
الاجتماع المقبل للجنة الحكومية الدولية بين روسيا الاتحادية وإيران سيعقد قبل نهاية العام