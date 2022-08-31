https://sputnikarabic.ae/20220831/لافروف-آمل-ألا-تكون-طلبات-أوروبا-لإيران-بشأن-أوكرانيا-شرطا-لاستئناف-خطة-العمل-الشاملة-1067094759.html
لافروف: آمل ألا تكون طلبات أوروبا لإيران بشأن أوكرانيا شرطا لاستئناف خطة العمل الشاملة
لافروف: آمل ألا تكون طلبات أوروبا لإيران بشأن أوكرانيا شرطا لاستئناف خطة العمل الشاملة
أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، عن أمله ألا تكون طلبات القادة الأوروبيين لإيران بشأن أوكرانيا شرطا جديدا لاستئناف خطة العمل الشاملة... 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T12:46+0000
2022-08-31T12:46+0000
2022-08-31T12:46+0000
روسيا
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم في موسكو: "ذكر السيد الوزير (حسين أمير عبداللهيان) في كلمته الافتتاحية أن بعض القادة الأوروبيين يطلبون منه التركيز على القضية الأوكرانية، وإيصال بعض الرسائل. آمل ألا يكون هذا شرطا مسبقا جديدا قد يطرحه بعض القادة الأوروبيين ويضعونه عقبة في طريق خطة العمل الشاملة المشتركة".وأعلن لافروف، أن العمل على وثيقة العلاقات بين روسيا وإيران في مرحلته الأخيرة، مؤكدًا أنها وثيقة ذات أهمية استراتيجية، وقال:وكانت وزارة الخارجية الروسية قد ذكرت قبل ذلك، أن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، خلال زيارته يوم 31 من الشهر الجاري، إلى موسكو، سيبحث مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، سبل تطوير العلاقات بين البلدين، كما أنه "من المقرر مواصلة تبادل الآراء بشأن عدد من القضايا الدولية الراهنة، بما في ذلك الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، والوضع في أوكرانيا وسوريا وأفغانستان وحول بحر قزوين".بالإضافة إلى ذلك، بحسب الخارجية الروسية: "من المقرر بحث جدول الأعمال الثنائي، وفي المقام الأول، المكون التجاري والاقتصادي في سياق تنفيذ المشاريع المشتركة الرئيسية في مجال الطاقة والنقل، فضلاً عن آفاق توسيع العلاقات العلمية -التقنية والثقافية الإنسانية".
https://sputnikarabic.ae/20220831/لارفوف-العمل-على-الوثيقة-المتعلقة-بعلاقات-روسيا-وإيران-في-المرحلة-النهائية-1067088865.html
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روسيا, العالم
لافروف: آمل ألا تكون طلبات أوروبا لإيران بشأن أوكرانيا شرطا لاستئناف خطة العمل الشاملة
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أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، عن أمله ألا تكون طلبات القادة الأوروبيين لإيران بشأن أوكرانيا شرطا جديدا لاستئناف خطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني.
موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم في موسكو: "ذكر السيد الوزير (حسين أمير عبداللهيان) في كلمته الافتتاحية أن بعض القادة الأوروبيين يطلبون منه التركيز على القضية الأوكرانية، وإيصال بعض الرسائل. آمل ألا يكون هذا شرطا مسبقا جديدا قد يطرحه بعض القادة الأوروبيين ويضعونه عقبة في طريق خطة العمل الشاملة المشتركة".
وأعلن لافروف، أن العمل على وثيقة العلاقات بين روسيا وإيران في مرحلته الأخيرة، مؤكدًا أنها وثيقة ذات أهمية استراتيجية، وقال:
"نحن راضون عن الطريقة التي تتطور بها علاقاتنا الثنائية، لقد وصلت إلى مستوى نوعي جديد، والذي سيتم تحديده في اتفاقية كبيرة بين الدولتين. العمل على هذه الوثيقة الآن في مراحله النهائية. ستكون ذا أهمية استراتيجية، وستحدد المبادئ التوجيهية الأساسية لمواصلة بناء النطاق الكامل للعلاقات الروسية الإيرانية في العقود المقبلة".
سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي
وكانت وزارة الخارجية الروسية قد ذكرت قبل ذلك، أن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، خلال زيارته يوم 31 من
الشهر الجاري، إلى موسكو، سيبحث مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، سبل تطوير العلاقات بين البلدين، كما أنه "من المقرر مواصلة تبادل الآراء بشأن عدد من القضايا الدولية الراهنة، بما في ذلك الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، والوضع في أوكرانيا وسوريا وأفغانستان وحول بحر قزوين".
بالإضافة إلى ذلك، بحسب الخارجية الروسية: "من المقرر بحث جدول الأعمال الثنائي، وفي المقام الأول، المكون التجاري والاقتصادي في سياق تنفيذ المشاريع المشتركة الرئيسية في مجال الطاقة والنقل، فضلاً عن آفاق توسيع العلاقات العلمية -التقنية والثقافية الإنسانية".