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https://sputnikarabic.ae/20220831/لافروف-روسيا-تدعم-استئناف-المفاوضات-بين-تيراسبول-وكيشينيوف--1067111186.html
لافروف: روسيا تدعم استئناف المفاوضات بين تيراسبول وكيشينيوف
لافروف: روسيا تدعم استئناف المفاوضات بين تيراسبول وكيشينيوف
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، دعم روسيا لاستئناف المفاوضات بين تيراسبول وكيشينيوف، مشيرا إلى أن مولدوفا تعتمد على طرق غير دبلوماسية... 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T16:53+0000
2022-08-31T16:53+0000
روسيا
العالم
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وقال لافروف: إن "كلا من قيادة بريدنيستروفيه ونحن (روسيا) نؤيد استئناف الحوار المباشر. إن قيادة بريدنيستروفيه مستعدة لذلك، ونحن ندعو إلى ذلك".بعد انتخابها رئيسة لمولدوفا، أدلت ساندو بعدد من التصريحات ضد تيراسبول وأعلنت أنها لا تنوي مقابلة قادة بريدنيستروفيه على غرار أسلافها.كما اتهمت روسيا بالتورط في النزاع المسلح عام 1992. وبدوره، رفض رئيس بريدنيستروفيه، فاديم كراسنوسيلسكي، هذه الاتهامات، مشيرا إلى أن قوات حفظ السلام الروسية، بعد أن أوقفت إراقة الدماء، أنقذت حياة لسكان.
https://sputnikarabic.ae/20220722/جمهورية-ترانسنيستريا-المولدافية-نهدف-للاستقلال-والانضمام-لاحقا-إلى-روسيا-1065409336.html
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روسيا, العالم

لافروف: روسيا تدعم استئناف المفاوضات بين تيراسبول وكيشينيوف

16:53 GMT 31.08.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev / الذهاب إلى بنك الصور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد في موسكو
 وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، دعم روسيا لاستئناف المفاوضات بين تيراسبول وكيشينيوف، مشيرا إلى أن مولدوفا تعتمد على طرق غير دبلوماسية لحل مشكلة بريدنيستروفيه.
وقال لافروف: إن "كلا من قيادة بريدنيستروفيه ونحن (روسيا) نؤيد استئناف الحوار المباشر. إن قيادة بريدنيستروفيه مستعدة لذلك، ونحن ندعو إلى ذلك".

وتابع لافروف، موضحا: "لكن إذا حكمنا من خلال التصريحات العلنية للرئيس (مايا) ساندو وفريقها، فإنها لا تريد الحوار المباشر، تحت إملاء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، على ما يبدو، تم اعتماد خيار حل غير دبلوماسي".

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جمهورية بريدنيستروفيه المولدافية: نهدف للاستقلال والانضمام لاحقا إلى روسيا
22 يوليو, 03:58 GMT
بعد انتخابها رئيسة لمولدوفا، أدلت ساندو بعدد من التصريحات ضد تيراسبول وأعلنت أنها لا تنوي مقابلة قادة بريدنيستروفيه على غرار أسلافها.
كما اتهمت روسيا بالتورط في النزاع المسلح عام 1992. وبدوره، رفض رئيس بريدنيستروفيه، فاديم كراسنوسيلسكي، هذه الاتهامات، مشيرا إلى أن قوات حفظ السلام الروسية، بعد أن أوقفت إراقة الدماء، أنقذت حياة لسكان.
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