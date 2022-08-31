https://sputnikarabic.ae/20220831/لافروف-روسيا-وإيران-تواصلان-التعاون-بغض-النظر-عن-تصرفات-الدول-الغربية-1067082426.html
لافروف: روسيا وإيران تواصلان التعاون بغض النظر عن تصرفات الدول الغربية
لافروف: روسيا وإيران تواصلان التعاون بغض النظر عن تصرفات الدول الغربية
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إن روسيا وإيران تركزان على إنشاء آليات تسمح باستمرار التعاون، بغض النظر عن تصرفات الدول الغربية. 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T10:01+0000
2022-08-31T10:01+0000
2022-08-31T10:01+0000
روسيا
الخارجية الروسية
سيرغي لافروف
الخارجية الإيرانية
حسين أمير عبد اللهيان
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قال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو اليوم الأربعاء: "الوضع الدولي يتطلب ضبطا للساعة بشكل منتظم وتنسيقا لخطواتنا. يعمل زملاؤنا الغربيون، عن قصد وباستمرار، على تدمير هيكل العلاقات الدولية بأكمله في محاولة لتكريس هيمنتهم الكاملة على العالم".هذا وسيناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وكذلك المشاريع المشتركة بين روسيا وإيران في مجال الطاقة والنقل في محادثات من المقرر إجراؤها في موسكو اليوم، 31 أغسطس/ آب.وصرحت وزارة الخارجية الروسية أنه خلال المحادثات في موسكو "من المقرر مواصلة تبادل الآراء حول عدد من القضايا الدولية المهمة، بما في ذلك الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، والوضع في إيران وأوكرانيا وسوريا وأفغانستان وما وراء القوقاز وحول بحر قزوين".ومن المقرر مناقشة جدول الأعمال الثنائي، أولا وقبل كل شيء، التعاون التجاري والاقتصادي في سياق تنفيذ المشاريع المشتركة الرئيسية في مجال الطاقة والنقل، فضلا عن آفاق البناء العلمي والتقني والثقافي والعلاقات الإنسانية.
https://sputnikarabic.ae/20220831/الخارجية-الروسية-قضية-شراء-روسيا-لطائرات-مسيرة-إيرانية-غير-مدرجة-على-جدول-الأعمال-1067074010.html
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روسيا, الخارجية الروسية, سيرغي لافروف, الخارجية الإيرانية, حسين أمير عبد اللهيان
روسيا, الخارجية الروسية, سيرغي لافروف, الخارجية الإيرانية, حسين أمير عبد اللهيان
لافروف: روسيا وإيران تواصلان التعاون بغض النظر عن تصرفات الدول الغربية
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إن روسيا وإيران تركزان على إنشاء آليات تسمح باستمرار التعاون، بغض النظر عن تصرفات الدول الغربية.
قال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو اليوم الأربعاء: "الوضع الدولي يتطلب ضبطا للساعة بشكل منتظم وتنسيقا لخطواتنا. يعمل زملاؤنا الغربيون، عن قصد وباستمرار، على تدمير هيكل العلاقات الدولية بأكمله في محاولة لتكريس هيمنتهم الكاملة على العالم".
وأضاف لافروف: "في ظل هذه الظروف، نركز مع أصدقائنا، بما في ذلك في إيران، على إنشاء آليات موثوقة وبناءة من شأنها أن تسمح لنا بتطوير تعاون متبادل المنفعة بغض النظر عن أي إملاءات".
هذا وسيناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وكذلك المشاريع المشتركة بين روسيا وإيران في مجال الطاقة والنقل في محادثات من المقرر إجراؤها في موسكو اليوم، 31 أغسطس/ آب.
وصرحت وزارة الخارجية الروسية أنه خلال المحادثات في موسكو "من المقرر مواصلة تبادل الآراء حول عدد من القضايا الدولية المهمة، بما في ذلك الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني
، والوضع في إيران وأوكرانيا وسوريا وأفغانستان وما وراء القوقاز وحول بحر قزوين".
ومن المقرر مناقشة جدول الأعمال الثنائي، أولا وقبل كل شيء، التعاون التجاري والاقتصادي في سياق تنفيذ المشاريع المشتركة الرئيسية في مجال الطاقة والنقل، فضلا عن آفاق البناء العلمي والتقني والثقافي والعلاقات الإنسانية.