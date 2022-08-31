عربي
https://sputnikarabic.ae/20220831/لبنان-يستقبل-15-مليون-سائح-خلال-العام-الحالي-1067108664.html
لبنان يستقبل 1.5 مليون سائح خلال العام الحالي
لبنان يستقبل 1.5 مليون سائح خلال العام الحالي
أعلن وزير السياحة اللبناني وليد نصار، اليوم الأربعاء، أن أعداد السياح والوافدين الذين زاروا بلاده خلال العام الحالي تجاوزت 1.5 مليون. 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T16:00+0000
2022-08-31T16:01+0000
أخبار لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104227/47/1042274733_0:53:1003:617_1920x0_80_0_0_7ab9c0ebf67a2affec05299af3db6117.jpg
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب لقاء نصار برئيس الجمهورية ميشال عون، في قصر الرئاسة في العاصمة بيروت.وأطلع وزير السياحة رئيس الجمهوريّة على نتائج موسم الصيف السياحي، بحسب موقع "لبنان 24".وقال الوزير اللبناني إن إجمالي إيرادات السياحة بلغ 4.5 مليارات دولار، في وقت عصيب تعاني فيه البلاد من الحاجة للنقد الأجنبي لتلبية فاتورة الاستيراد.وخلال الفترة الأخيرة، كثفت السلطات اللبنانية من حملات الدعاية بهدف جذب أكبر عدد من السياح الأجانب والمغتربين، وما يحملونه من عملات صعبة.ومنذ نهاية عام 2019 تعاني البلاد من أزمة اقتصادية بالغة، اعتبرها البنك الدولي بأنها واحدة من بين أشد 3 أزمات شهدها العالم منذ قرن ونصف.ويرتكز قطاع السياحة في لبنان خلال فصل الصيف على المنتجعات البحرية الخاصة، بجانب المطاعم والمعارض الفنية، والأنشطة الرياضية.
https://sputnikarabic.ae/20220831/إحياء-اليوم-العالمي-للمفقودين-والمخفيين-قسرا-في-لبنان-صور-1067081610.html
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104227/47/1042274733_55:0:946:668_1920x0_80_0_0_8e4ee34ed67d18403cdf2b9b7b4a3c74.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار لبنان
أخبار لبنان

لبنان يستقبل 1.5 مليون سائح خلال العام الحالي

16:00 GMT 31.08.2022 (تم التحديث: 16:01 GMT 31.08.2022)
© Sputnik . Zahraa el Amirشاطئ مدينة انفه شمالي لبنان
شاطئ مدينة انفه شمالي لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
© Sputnik . Zahraa el Amir
تابعنا عبرTelegram
أعلن وزير السياحة اللبناني وليد نصار، اليوم الأربعاء، أن أعداد السياح والوافدين الذين زاروا بلاده خلال العام الحالي تجاوزت 1.5 مليون.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب لقاء نصار برئيس الجمهورية ميشال عون، في قصر الرئاسة في العاصمة بيروت.
احياء اليوم العالمي للمفقودين والمخفيين قسرا في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
إحياء اليوم العالمي للمفقودين والمخفيين قسرا في لبنان... صور
09:22 GMT
وأطلع وزير السياحة رئيس الجمهوريّة على نتائج موسم الصيف السياحي، بحسب موقع "لبنان 24".
وقال الوزير اللبناني إن إجمالي إيرادات السياحة بلغ 4.5 مليارات دولار، في وقت عصيب تعاني فيه البلاد من الحاجة للنقد الأجنبي لتلبية فاتورة الاستيراد.
وخلال الفترة الأخيرة، كثفت السلطات اللبنانية من حملات الدعاية بهدف جذب أكبر عدد من السياح الأجانب والمغتربين، وما يحملونه من عملات صعبة.
ومنذ نهاية عام 2019 تعاني البلاد من أزمة اقتصادية بالغة، اعتبرها البنك الدولي بأنها واحدة من بين أشد 3 أزمات شهدها العالم منذ قرن ونصف.
ويرتكز قطاع السياحة في لبنان خلال فصل الصيف على المنتجعات البحرية الخاصة، بجانب المطاعم والمعارض الفنية، والأنشطة الرياضية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Монитор с изображением с камеры БПЛА над поселком Камышеваха в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала