https://sputnikarabic.ae/20220831/لبنان-يستقبل-15-مليون-سائح-خلال-العام-الحالي-1067108664.html
لبنان يستقبل 1.5 مليون سائح خلال العام الحالي
لبنان يستقبل 1.5 مليون سائح خلال العام الحالي
أعلن وزير السياحة اللبناني وليد نصار، اليوم الأربعاء، أن أعداد السياح والوافدين الذين زاروا بلاده خلال العام الحالي تجاوزت 1.5 مليون. 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T16:00+0000
2022-08-31T16:00+0000
2022-08-31T16:01+0000
أخبار لبنان
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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب لقاء نصار برئيس الجمهورية ميشال عون، في قصر الرئاسة في العاصمة بيروت.وأطلع وزير السياحة رئيس الجمهوريّة على نتائج موسم الصيف السياحي، بحسب موقع "لبنان 24".وقال الوزير اللبناني إن إجمالي إيرادات السياحة بلغ 4.5 مليارات دولار، في وقت عصيب تعاني فيه البلاد من الحاجة للنقد الأجنبي لتلبية فاتورة الاستيراد.وخلال الفترة الأخيرة، كثفت السلطات اللبنانية من حملات الدعاية بهدف جذب أكبر عدد من السياح الأجانب والمغتربين، وما يحملونه من عملات صعبة.ومنذ نهاية عام 2019 تعاني البلاد من أزمة اقتصادية بالغة، اعتبرها البنك الدولي بأنها واحدة من بين أشد 3 أزمات شهدها العالم منذ قرن ونصف.ويرتكز قطاع السياحة في لبنان خلال فصل الصيف على المنتجعات البحرية الخاصة، بجانب المطاعم والمعارض الفنية، والأنشطة الرياضية.
https://sputnikarabic.ae/20220831/إحياء-اليوم-العالمي-للمفقودين-والمخفيين-قسرا-في-لبنان-صور-1067081610.html
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أخبار لبنان
لبنان يستقبل 1.5 مليون سائح خلال العام الحالي
16:00 GMT 31.08.2022 (تم التحديث: 16:01 GMT 31.08.2022) تابعنا عبر
أعلن وزير السياحة اللبناني وليد نصار، اليوم الأربعاء، أن أعداد السياح والوافدين الذين زاروا بلاده خلال العام الحالي تجاوزت 1.5 مليون.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب لقاء نصار برئيس الجمهورية ميشال عون، في قصر الرئاسة في العاصمة بيروت.
وأطلع وزير السياحة رئيس الجمهوريّة على نتائج موسم الصيف السياحي، بحسب موقع "لبنان 24"
.
وقال الوزير اللبناني إن إجمالي إيرادات السياحة بلغ 4.5 مليارات دولار، في وقت عصيب تعاني فيه البلاد من الحاجة للنقد الأجنبي لتلبية فاتورة الاستيراد.
وخلال الفترة الأخيرة، كثفت السلطات اللبنانية من حملات الدعاية بهدف جذب أكبر عدد من السياح الأجانب والمغتربين، وما يحملونه من عملات صعبة.
ومنذ نهاية عام 2019 تعاني البلاد من أزمة اقتصادية بالغة، اعتبرها البنك الدولي بأنها واحدة من بين أشد 3 أزمات شهدها العالم منذ قرن ونصف.
ويرتكز قطاع السياحة في لبنان خلال فصل الصيف على المنتجعات البحرية الخاصة، بجانب المطاعم والمعارض الفنية، والأنشطة الرياضية.