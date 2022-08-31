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لجنة أطباء السودان تعلن مقتل متظاهر في الخرطوم
لجنة أطباء السودان تعلن مقتل متظاهر في الخرطوم
أعلنت لجنة أطباء السودان، اليوم الأربعاء، مقتل متظاهر خلال الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني في الخرطوم. 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T20:49+0000
2022-08-31T20:49+0000
أخبار السودان اليوم
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وقالت اللجنة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك: "ارتقت قبل قليل روح شهيد لم يتم التأكد من بياناته بعد، إثر إصابته بعبوة غاز مسيل للدموع في الرأس وتعرضه للدهس بعربة تتبع للقوات النظامية في مظاهرات الخرطوم، الأربعاء".وأضافت اللجنة: "بذلك يبلغ العدد الكلي لقتلى الاحتجاجات منذ 25 أكتوبر (تشرين الأول) إلى 117 قتيلا".وتجددت الاحتجاجات، اليوم الأربعاء، في مدن سودانية بينها الخرطوم، للمطالبة بالحكم المدني، ورفضا للحكم العسكري.ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات، تلبية لدعوات من قوى سياسية تعارض الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر 2021.وتضمنت هذه الإجراءات إعادة تشكيل المجلس السيادي، واعتقال عدد من المسؤولين، والإطاحة بحكومة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك ووضعه قيد الإقامة الجبرية؛ قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.غير أن حمدوك أعلن، في 2 يناير/كانون الثاني الماضي، استقالته رسميا من منصبه؛ على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي بينه وبين البرهان.ويرفض عدد من القوى السياسية الفاعلة في الشارع، الحديث عن أي إجراءات انتخابية، في الوقت الحالي؛ معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.
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أخبار السودان اليوم
أخبار السودان اليوم

لجنة أطباء السودان تعلن مقتل متظاهر في الخرطوم

20:49 GMT 31.08.2022
© AFP 2022نزل شبان سودانيون إلى الشوارع فيما تستخدم قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في العاصمة الخرطوم، السودان 27 أكتوبر 2021 ، وسط مظاهرات مستمرة ضد الانقلاب العسكري الذي أثار إدانة دولية واسعة النطاق.
نزل شبان سودانيون إلى الشوارع فيما تستخدم قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في العاصمة الخرطوم، السودان 27 أكتوبر 2021 ، وسط مظاهرات مستمرة ضد الانقلاب العسكري الذي أثار إدانة دولية واسعة النطاق. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
© AFP 2022
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أعلنت لجنة أطباء السودان، اليوم الأربعاء، مقتل متظاهر خلال الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني في الخرطوم.
وقالت اللجنة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك: "ارتقت قبل قليل روح شهيد لم يتم التأكد من بياناته بعد، إثر إصابته بعبوة غاز مسيل للدموع في الرأس وتعرضه للدهس بعربة تتبع للقوات النظامية في مظاهرات الخرطوم، الأربعاء".
وأضافت اللجنة: "بذلك يبلغ العدد الكلي لقتلى الاحتجاجات منذ 25 أكتوبر (تشرين الأول) إلى 117 قتيلا".
وتجددت الاحتجاجات، اليوم الأربعاء، في مدن سودانية بينها الخرطوم، للمطالبة بالحكم المدني، ورفضا للحكم العسكري.
ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات، تلبية لدعوات من قوى سياسية تعارض الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر 2021.
وتضمنت هذه الإجراءات إعادة تشكيل المجلس السيادي، واعتقال عدد من المسؤولين، والإطاحة بحكومة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك ووضعه قيد الإقامة الجبرية؛ قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
غير أن حمدوك أعلن، في 2 يناير/كانون الثاني الماضي، استقالته رسميا من منصبه؛ على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي بينه وبين البرهان.
ويرفض عدد من القوى السياسية الفاعلة في الشارع، الحديث عن أي إجراءات انتخابية، في الوقت الحالي؛ معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.
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