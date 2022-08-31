https://sputnikarabic.ae/20220831/لوكسمبورغ-تطالب-الاتحاد-الأوروبي-بالعودة-إلى-الدبلوماسية-في-علاقاته-مع-روسيا-1067081805.html

لوكسمبورغ تطالب الاتحاد الأوروبي بالعودة إلى الدبلوماسية في علاقاته مع روسيا

لوكسمبورغ تطالب الاتحاد الأوروبي بالعودة إلى الدبلوماسية في علاقاته مع روسيا

طالب وزير خارجية لوكسمبورغ، جان أسيلبورن، دول الاتحاد الأوروبي بعدم فرض عقوبات على روسيا بشكل متكرر ومبالغ فيه، وأن يحاولوا العودة إلى المسار الدبلوماسي. 31.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-31T09:25+0000

2022-08-31T09:25+0000

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موسكو - سبوتنيك. جاء ذلك قبيل بدء اجتماع غير رسمي لوزراء الخارجية الأوروبيين، في العاصمة التشيكية براغ، اليوم الأربعاء.وقال أسيلبورن للصحفيين: "نحن الآن نعمل بشكل محدد على تنفيذ القرارات المتخذة، لكن لا يمكننا فرض عقوبات وعقوبات وعقوبات لفترة طويلة". وأضاف: "نحتاج أيضا إلى النظر في لحظة معينة... كيف يمكننا العودة إلى مسار الدبلوماسية".ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع اليوم، مسألة إصدار التأشيرات لمواطني روسيا الاتحادية والعلاقات المستقبلية للاتحاد مع موسكو.وكان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قد صرح أمس الثلاثاء، بأن بعض الأصوات في الاتحاد الأوروبي طلبت إعادة النظر في العقوبات المفروضة على روسيا، في ظل الأوضاع الراهنة.يذكر أنه مع بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بدأت الدول الغربية في فرض عقوبات على موسكو، وخاصة، على موارد الطاقة الروسية.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأمد للغرب، لافتا إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأسره.

https://sputnikarabic.ae/20220830/بوريل-بعض-الأصوات-في-الاتحاد-الأوروبي-تطالب-بإعادة-النظر-في-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-1067055929.html

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