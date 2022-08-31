https://sputnikarabic.ae/20220831/ما-مصير-استادات-قطر-بعد-انتهاء-مونديال-2022؟-1067110005.html

ما مصير استادات قطر بعد انتهاء مونديال 2022؟

ما مصير استادات قطر بعد انتهاء مونديال 2022؟

كشفت صحيفة "الشرق" القطرية عن مصير استادات قطر المعدة خصيصا لاستقبال منافسات مونديال قطر 2022، حيث أنه من المقرر أن يتم استغلال تلك الاستادات بالصورة الأمثل في... 31.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-31T16:31+0000

2022-08-31T16:31+0000

2022-08-31T16:31+0000

مجتمع

قطر

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وذكرت الصحيفة تفاصيل خطة التعامل مع الاستادات القطرية بعد انتهاء الحدث الكروي الأهم في العالم، وجاءت الخطة كالآتي:استاد المدينة التعليميةسيتحول إلى وجهة رياضية وترفيهية تُلبي احتياجات وتطلعات جميع منتسبي المدينة التعليمية، كما ستخفض سعة الاستاد إلى النصف وسيتم التبرع بـ 20 ألف مقعد المتبقية لبناء استادات في دول نامية، للمساعدة في نشر الشغف بهذه اللعبة في جميع أرجاء العالم، بحسب موقع 2022.استاد لوسيلسوف يجري تحويل استاد لوسيل إلى وجهة مجتمعية تضم مدارس ومتاجر ومقاه ومرافق رياضية وعيادات طبية، وسوف يتيح هذا المركز المجتمعي المتعدد الأغراض كل ما يحتاجه الناس تحت سقف واحد، وهو السقف الأصلي لاستاد كرة القدم، كما سيتم تفكيك معظم مقاعده البالغ عددها 80 ألف مقعد، والتبرّع بها لصالح مشاريع رياضية.استاد الثمامةسيتم تخفيض طاقة الاستاد الاستيعابية بما يكفي لتلبية متطلبات الرياضة القطرية، وليوفر بنية تحتية رياضية عالية الجودة للدول النامية، حيث سيتم التبرع بـ 20 ألف مقعد لتطوير مشاريع رياضية في أرجاء مختلفة من العالم، وسيستخدم الاستاد بطاقته الاستيعابية الجديدة لاستضافة مباريات كرة القدم والفعاليات الرياضية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، ستضم المنشأة فرعاً من مستشفى سبيتار ذي الشهرة العالمية، كما سيحل فندق عصري صغير مكان المدرجات العليااستاد البيتسيتم تفكيك مقاعد الجزء العلوي من المدرجات وستكون قابلة للنقل تماما وستُمنح للدول النامية التي تحتاج لبناء المرافق الرياضية.استاد الجنوب‫ سيصبح استاد الجنوب مركز الرياضة والترفيه الجديد في جنوب قطر، حيث سيتم تخفيض سعة الاستاد إلى 20 ألف مقعد مما يضمن استمرارية أجواء الإثارة والحماسة فيه، بينما سيتم التبرع بالمقاعد الأخرى البالغ عددها 20 ألف لمشاريع تطوير كرة القدم في مختلف أنحاء العالم.استاد 974صمم ليفكك بالكامل بعد المونديال ويتم تقديمه للدول التي تحتاج للمقاعد في اطار التنمية، حيث يقدم الاستاد نموذجا يحتذى لمطوري الاستادات ومنظمي البطولات الكبرى في العالم، هذا إلى جانب ما سيوفره من بنية تحتية قيّمة لمشاريع رياضية في مناطق متنوعة.استاد أحمد بن عليمن المقرر خفض الطاقة الاستيعابية للملعب بعد البطولة إلى 20 ألف مقعد، إذ سيتم فك مقاعد المدرجات العلوية ليعاد استخدامها في تطوير مشاريع ومرافق رياضية في قطر والعالم.

https://sputnikarabic.ae/20220824/الحكومة-القطرية-تبحث-استعدادات-استضافة-كأس-العالم-2022-1066804871.html

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