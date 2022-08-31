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https://sputnikarabic.ae/20220831/مذيع-باكستاني-يثير-تفاعلا-بعد-تقديم-تقريره-وهو-يصارع-مياه-الفيضانات-فيديو-1067090975.html
مذيع باكستاني يثير تفاعلا بعد تقديم تقريره وهو يصارع مياه الفيضانات... فيديو
مذيع باكستاني يثير تفاعلا بعد تقديم تقريره وهو يصارع مياه الفيضانات... فيديو
أثار مذيع باكستاني تفاعلا واسعا على مواقع التواصل بعد تقديم تقريره التلفزيوني وهو يصارع مياه الفيضانات التي اجتاحت بلاده وذلك ربما رغبة منه لنقل الأخبار... 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T11:37+0000
2022-08-31T11:37+0000
مجتمع
منوعات
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وفي الفيديو المتداول على مواقع التواصل، يظهر المذيع يستجمع قواه ويبتلع بعضا من ماء الفيضانات ويمسك بالمايكروفون في اليد الأخرى ويقدم تقريره الإخباري.ونرى أنه متمسك بصخرة لإنقاذ نفسه من المياه الجارفة.كما يمكن سماعه وهو يصف الوضع من داخل المياه، التي تأخذه مع تدفقها، فيبدو كأنه غير قادر على التوازن أو الوقوف بشكل سليم.وانتشر الفيديو على نطاق واسع في مختلف بقاع العالم ونال عددا كبيرا من التعليقات الإيجابية.وتسببت الفيضانات في مقتل أكثر من 1000 شخص، وأثرت على أكثر من 30 مليون شخص، ودمرت محاصيل الأرز والقطن. وكشفت وزيرة التغير المناخي الباكستانية شيري رحمان أن ثلث بلادها "غارق تحت المياه" نتيجة الفيضانات الناجمة عن أمطار موسمية قياسية هذا العام.
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الأخبار
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مجتمع, منوعات
مجتمع, منوعات

مذيع باكستاني يثير تفاعلا بعد تقديم تقريره وهو يصارع مياه الفيضانات... فيديو

11:37 GMT 31.08.2022
© AFP 2022 / ABDUL MAJEEDفيضانات باكستان
فيضانات باكستان - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
© AFP 2022 / ABDUL MAJEED
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أثار مذيع باكستاني تفاعلا واسعا على مواقع التواصل بعد تقديم تقريره التلفزيوني وهو يصارع مياه الفيضانات التي اجتاحت بلاده وذلك ربما رغبة منه لنقل الأخبار للمواطنين "من قلب الحدث".
وفي الفيديو المتداول على مواقع التواصل، يظهر المذيع يستجمع قواه ويبتلع بعضا من ماء الفيضانات ويمسك بالمايكروفون في اليد الأخرى ويقدم تقريره الإخباري.
ونرى أنه متمسك بصخرة لإنقاذ نفسه من المياه الجارفة.
كما يمكن سماعه وهو يصف الوضع من داخل المياه، التي تأخذه مع تدفقها، فيبدو كأنه غير قادر على التوازن أو الوقوف بشكل سليم.
وانتشر الفيديو على نطاق واسع في مختلف بقاع العالم ونال عددا كبيرا من التعليقات الإيجابية.
وتسببت الفيضانات في مقتل أكثر من 1000 شخص، وأثرت على أكثر من 30 مليون شخص، ودمرت محاصيل الأرز والقطن. وكشفت وزيرة التغير المناخي الباكستانية شيري رحمان أن ثلث بلادها "غارق تحت المياه" نتيجة الفيضانات الناجمة عن أمطار موسمية قياسية هذا العام.
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