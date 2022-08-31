مذيع باكستاني يثير تفاعلا بعد تقديم تقريره وهو يصارع مياه الفيضانات... فيديو
© AFP 2022 / ABDUL MAJEEDفيضانات باكستان
© AFP 2022 / ABDUL MAJEED
أثار مذيع باكستاني تفاعلا واسعا على مواقع التواصل بعد تقديم تقريره التلفزيوني وهو يصارع مياه الفيضانات التي اجتاحت بلاده وذلك ربما رغبة منه لنقل الأخبار للمواطنين "من قلب الحدث".
وفي الفيديو المتداول على مواقع التواصل، يظهر المذيع يستجمع قواه ويبتلع بعضا من ماء الفيضانات ويمسك بالمايكروفون في اليد الأخرى ويقدم تقريره الإخباري.
Dedicated reporter of Pakistani Media reporting in neck deep flood water with his camera man we should pray for Pakistan because it's suffering from devastating floods in which more than 1000 people lost their lives and above 1500 injured#PrayForPakistan 🤲🏻 pic.twitter.com/BwV5jzZMoc— Muhammad Yawer Lone محمّد یاور لون (@iam_yawer) August 29, 2022
ونرى أنه متمسك بصخرة لإنقاذ نفسه من المياه الجارفة.
كما يمكن سماعه وهو يصف الوضع من داخل المياه، التي تأخذه مع تدفقها، فيبدو كأنه غير قادر على التوازن أو الوقوف بشكل سليم.
ଧନ୍ୟ ତୁମେ ରିପୋର୍ଟର୍, ଧନ୍ୟ ତୁମ ରିପୋର୍ଟିଂ! ପାଣିରେ ଭାସିଯିବାର କଲେ ଅଭିନୟ, ପାଣିରେ ଶୋଇ ଅଜବ ରିପୋର୍ଟିଂ; ଭିଡିଓ ହେଲା ଭାଇରାଲ୍ ।#ViralVideo #Reporting #PakistanReporter #FunnyReporting #ViralReporting #PakistanReporter #SpecialStories #PrameyaNews7 #News7Odia pic.twitter.com/BdGl43Fpkd— Prameya News7 (@NEWS7Odia) August 30, 2022
وانتشر الفيديو على نطاق واسع في مختلف بقاع العالم ونال عددا كبيرا من التعليقات الإيجابية.
وتسببت الفيضانات في مقتل أكثر من 1000 شخص، وأثرت على أكثر من 30 مليون شخص، ودمرت محاصيل الأرز والقطن. وكشفت وزيرة التغير المناخي الباكستانية شيري رحمان أن ثلث بلادها "غارق تحت المياه" نتيجة الفيضانات الناجمة عن أمطار موسمية قياسية هذا العام.