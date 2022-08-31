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https://sputnikarabic.ae/20220831/مسؤول-سوداني-الفيضانات-تتسبب-في-مصرع-100-شخص--1067104768.html
مسؤول سوداني: الفيضانات تتسبب في مصرع 100 شخص
مسؤول سوداني: الفيضانات تتسبب في مصرع 100 شخص
أفاد مسؤول سوداني، اليوم الأربعاء، أن 100 شخص على الأقل لقوا حتفهم جراء الفيضانات التي ضربت معظم أرجاء البلاد، منذ بدء موسم الأمطار في مايو/ أيار. 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T14:52+0000
2022-08-31T14:52+0000
أخبار السودان اليوم
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ونقلت "أسوشيتدبرس" عن المتحدث الرسمي باسم المجلس القومي للدفاع المدني عبد الجليل عبد الرحيم عبد الرحمن أن 96 شخصا على الأقل أصيبوا جراء الأمطار الغزيرة.وذكرت الأمم المتحدة أن 258 ألف شخص على الأقل تضرروا جراء الفيضانات التي اجتاحت 15 ولاية من بين 18 ولاية في السودان.وتسببت الأمطار الغزيرة في تدمير العديد من القرى وغرق عشرات الآلاف من الأفدنة الزراعية.ويشهد السودان سنويا، بين شهري يونيو/حزيران وأكتوبر/تشرين الأول، أمطارا غزيرة غالبا ما تؤدي إلى فيضانات تلحق أضرارا بالمساكن والبنى التحتية والمحاصيل.
https://sputnikarabic.ae/20220831/السودان-يعلن-بلوغ-الخرطوم-وعطبرة-مستوى-الفيضان-1067086186.html
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أخبار السودان اليوم
أخبار السودان اليوم

مسؤول سوداني: الفيضانات تتسبب في مصرع 100 شخص

14:52 GMT 31.08.2022
© AP Photo / Marwan Aliتداعيات فيضان مياه النيل الأزرق في منطقة أم درمان في السودان، 5 سبتمبر 2020
تداعيات فيضان مياه النيل الأزرق في منطقة أم درمان في السودان، 5 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
© AP Photo / Marwan Ali
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أفاد مسؤول سوداني، اليوم الأربعاء، أن 100 شخص على الأقل لقوا حتفهم جراء الفيضانات التي ضربت معظم أرجاء البلاد، منذ بدء موسم الأمطار في مايو/ أيار.
ونقلت "أسوشيتدبرس" عن المتحدث الرسمي باسم المجلس القومي للدفاع المدني عبد الجليل عبد الرحيم عبد الرحمن أن 96 شخصا على الأقل أصيبوا جراء الأمطار الغزيرة.
تداعيات فيضان مياه النيل الأزرق في منطقة أم درمان في السودان، 5 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
السودان يعلن بلوغ الخرطوم وعطبرة مستوى الفيضان
10:29 GMT
وذكرت الأمم المتحدة أن 258 ألف شخص على الأقل تضرروا جراء الفيضانات التي اجتاحت 15 ولاية من بين 18 ولاية في السودان.
وتسببت الأمطار الغزيرة في تدمير العديد من القرى وغرق عشرات الآلاف من الأفدنة الزراعية.
ويشهد السودان سنويا، بين شهري يونيو/حزيران وأكتوبر/تشرين الأول، أمطارا غزيرة غالبا ما تؤدي إلى فيضانات تلحق أضرارا بالمساكن والبنى التحتية والمحاصيل.
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