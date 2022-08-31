https://sputnikarabic.ae/20220831/مستشار-سابق-في-الـبنتاغون-البيت-الأبيض-يعطل-التسوية-السلمية-للصراع-في-أوكرانيا-1067115991.html
مستشار سابق في الـ"بنتاغون": البيت الأبيض يعطل التسوية السلمية للصراع في أوكرانيا
مستشار سابق في الـ"بنتاغون": البيت الأبيض يعطل التسوية السلمية للصراع في أوكرانيا
أكد المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي العقيد المتقاعد دوغلاس ماغريغور، أن واشنطن هي من تتحكم بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وأن أمريكا تطلب منه... 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T20:38+0000
2022-08-31T20:38+0000
2022-08-31T20:38+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/11/1048134137_0:90:1280:810_1920x0_80_0_0_6320ebec7acb66ebe7d7ff0a7880aba7.jpg
وقال ماغريغور في لقاء أجراه مع رئيس المحكمة العليا المتقاعد أندرو نابوليتانو على قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب"، إن "الولايات المتحدة الأمريكية تنسق خطة عمل كييف".ونوه العقيد المتقاعد إلى أن "اعتقاد روسيا بأن الولايات المتحدة وراء كل شيء" في أوكرانيا هو اعتقاد صحيح، مشيرا إلى أن واشنطن تطلب من زيلينسكي مواصلة القتال.واتهم ماغريغور البيت الأبيض بالسعي إلى تعطيل التسوية السلمية للصراع في أوكرانيا، وخلص إلى أنه "إذا أراد الأوكرانيون التحول إلى السبل الدبلوماسية، فإن الولايات المتحدة لن تسمح لهم بذلك".وكان الرئيس جو بايدن قد أعلن، في وقت سابق، عن تخصيص أكبر حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بنحو ثلاثة مليارات دولار، حيث ستسمح الحزمة الجديدة لكييف بشراء أنظمة دفاع جوي وأنظمة مدفعية وذخيرة وأنظمة مضادة للطائرات دون طيار ورادارات للدفاع "على المدى الطويل".وقالت وزارة الخارجية إن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. وأشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/11/1048134137_48:0:1160:834_1920x0_80_0_0_5d0633610b7dab588e0840370212cfd1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
مستشار سابق في الـ"بنتاغون": البيت الأبيض يعطل التسوية السلمية للصراع في أوكرانيا
تابعنا عبر
أكد المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي العقيد المتقاعد دوغلاس ماغريغور، أن واشنطن هي من تتحكم بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وأن أمريكا تطلب منه مواصلة القتال.
وقال ماغريغور في لقاء أجراه مع رئيس المحكمة العليا المتقاعد أندرو نابوليتانو على قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب"، إن "الولايات المتحدة الأمريكية تنسق خطة عمل كييف".
ونوه العقيد المتقاعد إلى أن
"اعتقاد روسيا بأن الولايات المتحدة وراء كل شيء" في أوكرانيا هو اعتقاد صحيح، مشيرا إلى أن واشنطن تطلب من زيلينسكي مواصلة القتال.
واتهم ماغريغور البيت الأبيض بالسعي إلى تعطيل التسوية السلمية للصراع في أوكرانيا، وخلص إلى أنه "إذا أراد الأوكرانيون التحول إلى السبل الدبلوماسية، فإن الولايات المتحدة لن تسمح لهم بذلك".
وكان الرئيس جو بايدن قد أعلن، في وقت سابق، عن تخصيص أكبر حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بنحو ثلاثة مليارات دولار، حيث ستسمح الحزمة الجديدة لكييف بشراء أنظمة
دفاع جوي وأنظمة مدفعية وذخيرة وأنظمة مضادة للطائرات دون طيار ورادارات للدفاع "على المدى الطويل".
وكانت موسكو قد سبق وأرسلت مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
وقالت وزارة الخارجية إن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. وأشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.