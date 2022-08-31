https://sputnikarabic.ae/20220831/مصادر-أوكرانية-تؤكد-وصول-بعثة-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-إلى-محطة-زابوروجيه-1067097919.html
مصادر أوكرانية تؤكد وصول بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى زابوروجيه
مصادر أوكرانية تؤكد وصول بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى زابوروجيه
أعلنت وكالة الطاقة الأوكرانية "إنرغاتوم"، اليوم الأربعاء، وصول بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مدينة زابوروجيه. 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T13:34+0000
2022-08-31T13:34+0000
2022-08-31T13:40+0000
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وجاء في البيان الصادر عن وكالة الطاقة الأوكرانية: "اليوم (الأربعاء)، 31 أغسطس/آب 2022، في حوالي الساعة 15.00، وصلت بعثة الوكالة الدولية للطاقة النووية إلى زابوروجيه".وكانت وسائل الإعلام الغربية أفادت، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بوصول بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مدينة زابوروجيه.وبالتزامن مع هذه الأنباء، كشف عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن اعتقال مخربين أوكرانيين كانوا يعدون للقيام بأعمال إرهابية تستهدف محطة زابوروجيه النووية.وأضاف روغوف، قائلا: "اعتقال المجموعة التخريبية يظهر مرة أخرى الطبيعة الإرهابية لنظام كييف".وكتب أوليانوف في قناته على "تلغرام": "أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، السيد رافائيل ماريانو غروسي، اليوم، خططه لإقامة حضور دائم لمختصي الوكالة في زابوروجيه. وروسيا ترحب بهذه النية".وقال أوليانوف إن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد توقف ليوم واحد في كييف وسلسلة من الاتصالات الثنائية مع السلطات الأوكرانية على مختلف المستويات، استأنفت اليوم الأربعاء التحرك نحو زابوروجيه.
https://sputnikarabic.ae/20220831/احتجاز-مخربين-أوكرانيين-كانوا-يعدون-لعمل-إرهابي-خلال-زيارة-بعثة-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-1067091094.html
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العالم, روسيا
مصادر أوكرانية تؤكد وصول بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى زابوروجيه
13:34 GMT 31.08.2022 (تم التحديث: 13:40 GMT 31.08.2022) تابعنا عبر
أعلنت وكالة الطاقة الأوكرانية "إنرغاتوم"، اليوم الأربعاء، وصول بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مدينة زابوروجيه.
وجاء في البيان الصادر عن وكالة الطاقة الأوكرانية: "اليوم (الأربعاء)، 31 أغسطس/آب 2022، في حوالي الساعة 15.00، وصلت بعثة الوكالة الدولية للطاقة النووية إلى زابوروجيه".
وكانت وسائل الإعلام الغربية أفادت، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بوصول بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مدينة زابوروجيه.
وبالتزامن مع هذه الأنباء، كشف عضو مجلس إدارة مقاطعة
زابوروجيه، فلاديمير روغوف، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن اعتقال مخربين أوكرانيين كانوا يعدون للقيام بأعمال إرهابية تستهدف محطة زابوروجيه النووية.
وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "تم اعتقال مجموعة من المخربين الأوكرانيين الذين كانوا يعدون لعمل إرهابي في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه".
وأضاف روغوف، قائلا: "اعتقال المجموعة التخريبية يظهر مرة أخرى الطبيعة الإرهابية لنظام كييف".
وبدوره، أكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن روسيا ترحب بخطط المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي لإقامة حضور دائم لمختصي الوكالة في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.
وكتب أوليانوف في قناته على "تلغرام": "أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، السيد رافائيل ماريانو غروسي، اليوم، خططه لإقامة حضور دائم لمختصي الوكالة في زابوروجيه. وروسيا ترحب بهذه النية".
وقال أوليانوف إن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد توقف ليوم واحد في كييف وسلسلة من الاتصالات الثنائية مع السلطات الأوكرانية على مختلف المستويات، استأنفت اليوم الأربعاء التحرك نحو زابوروجيه.