https://sputnikarabic.ae/20220831/مصدر-لـسبوتنيك-صواريخ-اعتراضية-للدفاع-الجوي-السوري-تتصدى-لعدوان-اسرائيلي-على-محيط-دمشق-1067113847.html
مصدر لـ"سبوتنيك": صواريخ اعتراضية للدفاع الجوي السوري تتصدى لعدوان إسرائيلي على محيط دمشق
مصدر لـ"سبوتنيك": صواريخ اعتراضية للدفاع الجوي السوري تتصدى لعدوان إسرائيلي على محيط دمشق
أفاد مصدر أمني لمراسل وكالة "سبوتنيك"، مساء اليوم الأربعاء، بقيام صواريخ اعتراضية تابعة للدفاع الجوي السوري بالتصدي لعدوان إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق. 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T18:36+0000
2022-08-31T18:36+0000
2022-08-31T18:50+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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وأكد المصدر لمراسل "سبوتنيك"، أن الصواريخ الاعتراضية السورية أسقطت عددا من الصواريخ الإسرائيلية قبل وصولها إلى هدفها.ويأتي هذا الاعتداء بالتزامن مع اعتداء آخر استهدف، مساء اليوم، مطار حلب الدولي شمالي البلاد.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
مصدر لـ"سبوتنيك": صواريخ اعتراضية للدفاع الجوي السوري تتصدى لعدوان إسرائيلي على محيط دمشق
18:36 GMT 31.08.2022 (تم التحديث: 18:50 GMT 31.08.2022) تابعنا عبر
يتبع
أفاد مصدر أمني لمراسل وكالة "سبوتنيك"، مساء اليوم الأربعاء، بقيام صواريخ اعتراضية تابعة للدفاع الجوي السوري بالتصدي لعدوان إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق.
وأكد المصدر لمراسل "سبوتنيك"، أن الصواريخ الاعتراضية السورية أسقطت عددا من الصواريخ الإسرائيلية قبل وصولها إلى هدفها.
ويأتي هذا الاعتداء بالتزامن مع اعتداء آخر استهدف، مساء اليوم، مطار حلب الدولي شمالي البلاد.