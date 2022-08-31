https://sputnikarabic.ae/20220831/معلومات-عن-جيوش-الدول-المشاركة-في-مناورات-فوستوك-2022-وترتيبها-عالميا-1067107987.html
معلومات عن جيوش الدول المشاركة في مناورات "فوستوك 2022" وترتيبها عالميا
معلومات عن جيوش الدول المشاركة في مناورات "فوستوك 2022" وترتيبها عالميا
تشارك جيوش 14 دولة في مناورات القيادة الاستراتيجية والأركان "فوستوك 2022"، التي تستضيفها روسيا وتشمل 3 من أقوى جيوش العالم. 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T16:16+0000
2022-08-31T16:16+0000
2022-08-31T16:21+0000
رصد عسكري
روسيا
الصين
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وتقام المناورات خلال الفترة من 1 إلى 7 سبتمبر/ أيلول المقبل، بقيادة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، حسبما ذكر بيان وزارة الدفاع الروسية.وتضم الجيوش المشاركة ثاني وثالث أقوى جيشين في العالم وهما الجيش الروسي والجيش الصيني، إضافة إلى الهند، التي تمتلك رابع أقوى جيش في العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.وأورد الموقع التصنيف العالمي لكل جيش من الجيوش المشاركة في مناورات "فوستوك 2022"، التي تعرف أيضا بـ "الشرق 2022":وتم افتتاح المناورات اليوم الأربعاء في أحد ميادين التدريب التابعة للجيش الروسي بحضور ممثلي الدول المشاركة.وتنطلق "فوستوك - 2022" المعروفة أيضا بـ "الشرق - 2022"، غدا الخميس، في 7 ميادين تدريب في المنطقة العسكرية الشرقية وبحري أوخوتسك واليابان.ويبلغ عدد المشاركين فيها نحو 50 ألف عسكري ونحو 5 آلاف قطعة سلاح وعتاد عسكري بينها 140 طائرة و60 وحدة بحرية.
https://sputnikarabic.ae/20220828/بمشاركة-أكثر-من-50-ألف-عسكري-الدفاع-الروسية-تعلن-موعد-مناورات-فوستوك-2022-الاستراتيجية-1066951598.html
https://sputnikarabic.ae/20220831/انطلاق-مناورات-فوستوك-2022-1067086603.html
https://sputnikarabic.ae/20210930/وصول-جنود-جزائريين-إلى-أوسيتيا-الشمالية-للمشاركة-في-مناورات-تكتيكية-مع-روسية-1050302247.html
https://sputnikarabic.ae/20201017/يحمي-أكبر-دولة-في-العالم-قدرات-الجيش-الروسي-النووية-والتقليدية-في-2020-1046874340.html
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رصد عسكري, روسيا, الصين
معلومات عن جيوش الدول المشاركة في مناورات "فوستوك 2022" وترتيبها عالميا
16:16 GMT 31.08.2022 (تم التحديث: 16:21 GMT 31.08.2022) تابعنا عبر
تشارك جيوش 14 دولة في مناورات القيادة الاستراتيجية والأركان "فوستوك 2022"، التي تستضيفها روسيا وتشمل 3 من أقوى جيوش العالم.
وتقام المناورات خلال الفترة من 1 إلى 7 سبتمبر/ أيلول المقبل، بقيادة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، حسبما ذكر بيان وزارة الدفاع الروسية.
وتضم الجيوش المشاركة ثاني وثالث أقوى جيشين في العالم وهما الجيش الروسي والجيش الصيني، إضافة إلى الهند، التي تمتلك رابع أقوى جيش في العالم، حسبما تشير إحصائيات
موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
وأورد الموقع التصنيف العالمي لكل جيش من الجيوش المشاركة في مناورات "فوستوك 2022"، التي تعرف أيضا بـ "الشرق 2022":
روسيا: يصنف جيشها في المرتبة رقم 2 عالميا.
الصين: يصنف جيشها في المرتبة رقم 3 عالميا.
الهند: يصنف جيشها في المرتبة رقم 4 عالميا.
بيلاروسيا: رقم 52 عالميا.
كازاخستان: رقم 64 عالميا.
قيرغيزستان: رقم 90 عالميا.
طاجيكستان: رقم 111 عالميا.
نيكاراغوا: رقم 122 عالميا.
لاوس: ليست ضمن إحصائيات الموقع.
وتم افتتاح المناورات اليوم الأربعاء في أحد ميادين التدريب التابعة للجيش الروسي بحضور ممثلي الدول المشاركة
.
30 سبتمبر 2021, 14:30 GMT
وتنطلق "فوستوك - 2022" المعروفة أيضا بـ "الشرق - 2022"، غدا الخميس، في 7 ميادين تدريب
في المنطقة العسكرية الشرقية وبحري أوخوتسك واليابان.
17 أكتوبر 2020, 19:03 GMT
ويبلغ عدد المشاركين فيها نحو 50 ألف عسكري ونحو 5 آلاف قطعة سلاح وعتاد عسكري
بينها 140 طائرة و60 وحدة بحرية.