https://sputnikarabic.ae/20220831/معلومات-عن-جيوش-الدول-المشاركة-في-مناورات-فوستوك-2022-وترتيبها-عالميا-1067107987.html

معلومات عن جيوش الدول المشاركة في مناورات "فوستوك 2022" وترتيبها عالميا

معلومات عن جيوش الدول المشاركة في مناورات "فوستوك 2022" وترتيبها عالميا

تشارك جيوش 14 دولة في مناورات القيادة الاستراتيجية والأركان "فوستوك 2022"، التي تستضيفها روسيا وتشمل 3 من أقوى جيوش العالم. 31.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-31T16:16+0000

2022-08-31T16:16+0000

2022-08-31T16:21+0000

رصد عسكري

روسيا

الصين

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1f/1067087989_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_162564bc8c6a27052bb22d85a47f65b1.jpg

وتقام المناورات خلال الفترة من 1 إلى 7 سبتمبر/ أيلول المقبل، بقيادة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، حسبما ذكر بيان وزارة الدفاع الروسية.وتضم الجيوش المشاركة ثاني وثالث أقوى جيشين في العالم وهما الجيش الروسي والجيش الصيني، إضافة إلى الهند، التي تمتلك رابع أقوى جيش في العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.وأورد الموقع التصنيف العالمي لكل جيش من الجيوش المشاركة في مناورات "فوستوك 2022"، التي تعرف أيضا بـ "الشرق 2022":وتم افتتاح المناورات اليوم الأربعاء في أحد ميادين التدريب التابعة للجيش الروسي بحضور ممثلي الدول المشاركة.وتنطلق "فوستوك - 2022" المعروفة أيضا بـ "الشرق - 2022"، غدا الخميس، في 7 ميادين تدريب في المنطقة العسكرية الشرقية وبحري أوخوتسك واليابان.ويبلغ عدد المشاركين فيها نحو 50 ألف عسكري ونحو 5 آلاف قطعة سلاح وعتاد عسكري بينها 140 طائرة و60 وحدة بحرية.

https://sputnikarabic.ae/20220828/بمشاركة-أكثر-من-50-ألف-عسكري-الدفاع-الروسية-تعلن-موعد-مناورات-فوستوك-2022-الاستراتيجية-1066951598.html

https://sputnikarabic.ae/20220831/انطلاق-مناورات-فوستوك-2022-1067086603.html

https://sputnikarabic.ae/20210930/وصول-جنود-جزائريين-إلى-أوسيتيا-الشمالية-للمشاركة-في-مناورات-تكتيكية-مع-روسية-1050302247.html

https://sputnikarabic.ae/20201017/يحمي-أكبر-دولة-في-العالم-قدرات-الجيش-الروسي-النووية-والتقليدية-في-2020-1046874340.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, روسيا, الصين