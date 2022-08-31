https://sputnikarabic.ae/20220831/مقتل-وإصابة-5-من-عناصر-طالبان-بانفجار-سيارتهم-شمالي-العاصمة-الأفغانية-1067105808.html
مقتل وإصابة 5 من عناصر "طالبان" بانفجار سيارتهم شمالي العاصمة الأفغانية
مقتل وإصابة 5 من عناصر "طالبان" بانفجار سيارتهم شمالي العاصمة الأفغانية
أفاد متحدث باسم شرطة كابول، بانفجار سيارة تابعة لحركة طالبان محملة بالمتفجرات في منطقة سركوتل خيرخان شمالي العاصمة الأفغانية كابول، مشيرا إلى أن الانفجار أسفر... 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T15:06+0000
2022-08-31T15:06+0000
2022-08-31T15:06+0000
حركة طالبان
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كابول - سبوتنيك. وقال المتحدث، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "انفجرت بعد ظهر اليوم سيارة كورولا محملة بالمتفجرات في منطقة سركوتل في الحي 17 في مدينة كابول، مما أدى إلى استشهاد اثنين من أبناء وطننا وإصابة ثلاثة آخرين".وأضاف: "وصلت القوات الأمنية إلى المنطقة ولا تزال التحقيقات جارية".وقبل نحو 10 أيام، وقع انفجار بمسجد في منطقة سركوتل في كابول أسفر عن مقتل 21 شخصًا وإصابة 33 آخرين.ويتزامن هذا الحادث مع احتفال طالبان اليوم بالذكرى السنوية الأولى لانسحاب القوات الأمريكية من البلاد.وتسلط هذه الهجمات الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه الحكومة التي شكلتها حركة "طالبان" [منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب النشاط الإرهابي] لإدارة شؤون البلاد، في أغسطس/ آب الماضي.ودشنت طالبان حملة أمنية لملاحقة عناصر تنظيم "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]؛ كما تعهدت بمحاربة التنظيم، ومنع استخدام الأراضي الأفغانية لتهديد الدول المجاورة.وسيطرت طالبان على العاصمة الأفغانية كابول، العام الماضي، وتراجعت عن الوعود بتكوين حكومة وطنية شاملة وأعادت إحياء "الإمارة" التي كانت قائمة قبل الغزو الأمريكي للبلاد.وشكلت "طالبان" حكومة مؤقتة لإدارة شؤون أفغانستان؛ بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها طالبان، حتى الآن؛ مشترطة وفاءها بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.
https://sputnikarabic.ae/20220831/إعلام-طالبان-تقيم-موكبا-لإحياء-الذكرى-الأولى-لانسحاب-القوات-الأمريكية-1067094042.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
حركة طالبان
مقتل وإصابة 5 من عناصر "طالبان" بانفجار سيارتهم شمالي العاصمة الأفغانية
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أفاد متحدث باسم شرطة كابول، بانفجار سيارة تابعة لحركة طالبان محملة بالمتفجرات في منطقة سركوتل خيرخان شمالي العاصمة الأفغانية كابول، مشيرا إلى أن الانفجار أسفر عن مقتل اثنين وإصابة 3 آخرين من عناصر الحركة.
كابول - سبوتنيك. وقال المتحدث، في تصريحات لـ"سبوتنيك
"، اليوم الأربعاء: "انفجرت بعد ظهر اليوم سيارة كورولا محملة بالمتفجرات في منطقة سركوتل في الحي 17 في مدينة كابول، مما أدى إلى استشهاد اثنين من أبناء وطننا وإصابة ثلاثة آخرين".
وأضاف: "وصلت القوات الأمنية إلى المنطقة ولا تزال التحقيقات جارية".
وقبل نحو 10 أيام، وقع انفجار بمسجد في منطقة سركوتل في كابول أسفر عن مقتل 21 شخصًا وإصابة 33 آخرين.
ويتزامن هذا الحادث مع احتفال طالبان اليوم بالذكرى السنوية الأولى لانسحاب القوات الأمريكية من البلاد.
وتسلط هذه الهجمات الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه الحكومة التي شكلتها حركة "طالبان" [منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب النشاط الإرهابي] لإدارة شؤون البلاد، في أغسطس/ آب الماضي.
ودشنت طالبان حملة أمنية لملاحقة عناصر تنظيم "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]؛ كما تعهدت بمحاربة التنظيم، ومنع استخدام الأراضي الأفغانية لتهديد الدول المجاورة.
وسيطرت طالبان على العاصمة الأفغانية كابول، العام الماضي، وتراجعت عن الوعود بتكوين حكومة وطنية شاملة وأعادت إحياء "الإمارة" التي كانت قائمة قبل الغزو الأمريكي للبلاد.
وشكلت "طالبان
" حكومة مؤقتة لإدارة شؤون أفغانستان؛ بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.
ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها طالبان، حتى الآن؛ مشترطة وفاءها بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.