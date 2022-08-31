https://sputnikarabic.ae/20220831/منطقة-اليورو-تسجل-معدل-تضخم-مرتفع-قياسيا-للشهر-التاسع-على-التوالي-1067102386.html

منطقة اليورو تسجل ارتفاعا قياسيا في معدل التضخم للشهر التاسع على التوالي

منطقة اليورو تسجل ارتفاعا قياسيا في معدل التضخم للشهر التاسع على التوالي

سجل التضخم في منطقة اليورو مستوى قياسيا جديدا في أغسطس/ آب بنسبة 9.1%، حيث كانت أسعار الطاقة المرتفعة هي القوة الدافعة الرئيسية. 31.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-31T14:08+0000

2022-08-31T14:08+0000

2022-08-31T14:11+0000

اقتصاد

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وجاء المعدل الذي أعلنه مكتب الإحصاءات "يوروستات"، أعلى من التوقعات، حيث رجح استطلاع أجرته وكالة "رويترز" لخبراء اقتصاديين وصول النسبة إلى 9% فقط.إنه الرقم القياسي التاسع على التوالي لارتفاع أسعار المستهلكين في المنطقة، حيث بدأ الارتفاع في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2021. وبلغ معدل التضخم الرئيسي في منطقة اليورو 8.9% (على أساس سنوي) في يوليو/ تموز، بحسب شبكة "سي إن بي سي".قال "يوروستات"، اليوم الأربعاء، إن الطاقة سجلت أعلى معدل تضخم سنوي عند 38.3%، بانخفاض طفيف من 39.6% في يوليو. وارتفعت أسعار المواد الغذائية والكحول والتبغ بنسبة 10.6% مقارنة بـ 9.8% في يوليو.ارتفعت أسعار السلع الصناعية غير المولدة للطاقة، مثل الملابس والأجهزة المنزلية والسيارات بنسبة 5% مقارنة بالعام الماضي، وبزيادة 0.5% عن الشهر الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20220830/تسارع-التضخم-في-ألمانيا-إلى-أعلى-مستوى-خلال-40-عاما-مع-ارتفاع-أسعار-الطاقة-1067061796.html

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