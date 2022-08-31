https://sputnikarabic.ae/20220831/منظمة-الصحة-العالمية-أكثر-من-50-ألف-إصابة-بجدري-القردة-في-العالم-1067113169.html

منظمة الصحة العالمية: أكثر من 50 ألف إصابة بجدري القردة في العالم

منظمة الصحة العالمية: أكثر من 50 ألف إصابة بجدري القردة في العالم

ذكرت منظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات بمرض جدري القردة بلغ أكثر من 50 ألف إصابة في أنحاء العالم في ظل التفشي العالمي خلال العام الجاري. 31.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-31T17:51+0000

2022-08-31T17:51+0000

2022-08-31T17:51+0000

منظمة الصحة العالمية

جدري القردة

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وأظهرت أرقام منظمة الصحة العالمية أن 50496 إصابة و16 وفاة تم إبلاغها لوكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة، التي أعلنت في يوليو/ تموز، حالة طوارئ صحية عالمية، بحسب "فرانس برس".وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن الانخفاض في الإصابات الجديدة يثبت أن تفشي المرض يمكن أن يتوقف.تم الإبلاغ عن زيادة في حالات عدوى بجدري القرود منذ أوائل مايو/أيار، خارج البلدان الأفريقية حيث يتوطن المرض منذ فترة طويلة.جدري القرود هو عدوى فيروسية خفيفة عادة، وتشمل أعراضه الحمى والطفح الجلدي وتضخم الغدد الليمفاوية.وأخيرا، قالت منظمة الصحة العالمية إن تفشي جدري القرود يشكل تهديدا صحيا يثير قلقا بالغا، لكنه لا يشكل في الوقت الراهن حالة طوارئ صحية عالمية.

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منظمة الصحة العالمية, جدري القردة